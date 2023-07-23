والد طفل سوري مصاب بالسرطان: تركيا رفضت أن أرافقه رغم حاجته لإجراء جراحة في الرأس (فيديو)

أقام مرضى السرطان وأقاربهم وناشطون تضامنوا معهم خيمة اعتصام في ريف إدلب للمطالبة بإغاثتهم وسرعة إنقاذهم تحت شعار “أنقذوا مرضى السرطان”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر الذي حضر الفعالية إن هناك أكثر من 600 حالة معظمهم من الأطفال بحاجة ملّحة إلى علاج فوري، فيما ناشد عدد من المرضى تركيا ودول العالم مد يد العون لهم في مواجهة الموت البطيء بعد حرمانهم من العلاج من المرض العضال الذي يفتك بهم.

وقال والد أحد المصابين بمرضى السرطان إن هناك أكثر من 608 حالات من مرضى السرطان في ريف إدلب بحاجة فورية إلى الدخول لتركيا للعلاج.

ودعا إلى إنشاء مركز علاج للسرطان في ريف إدلب، أو نقل المصابين للعلاج في تركيا ومناطق أخرى.

🔴 تُوفي الطفلان سليمان نشأت عيسى وغياث رئيسي بعد معاناة مع مرض #السرطان وتعذّر دخولهما للعلاج بالمستشفيات التركية التي يتوافر بها العلاج الإشعاعي.

🔴 تقف العائلات مكتوفة الأيدي أمام علاج أطفالهم، حيث تفتقر مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى أدنى مقومات العلاج والمستلزمات الطبية.… pic.twitter.com/fCKnySz9Em — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2023

وعن الأزمة التي تشكلت بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير/ شباط الماضي، قال والد المريض السوري إن تركيا أوقفت استقبال الحالات الجديدة، وسمحت منذ فترة قصيرة بدخول من لديهم ملفات سابقة.

وتحدّث عن معاناة أخرى بسبب شرط جديد يضع عوائق على سفر ابنه، حيث “تم منع مرافقي الأطفال المصابين بالسرطان والذين تجاوزوا الثامنة من عمرهم من مرافقة المرضى”.

وقال “ابني إبراهيم يتعالج في تركيا منذ عام 2019، وتوقّف علاجه لفترة معينة على أن يعود في شهر إبريل/ نيسان لأخذ صورة رنين مغناطيسي ثم إجراء عملية جراحية، لكن وقع الزلزال ولم يسمحوا لنا بالدخول بعده، ثم طالبونا بورقة تحويل جديدة، وهو ما فعلناه، لكنهم رفضوا أن أرافق ابني الذي يبلغ من العمر 8 أعوام”.

وتساءل “كيف لي أن أترك ابني بعمر الثامنة يسافر لوحده إلى تركيا، لإجراء عملية جراحية في رأسه دون أن أكون مرافقًا معه؟”.

وأطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حملة (#أنقذوهم) لمساعدة مرضى السرطان، وقال في بيان “يوم إضافي واحد من انتظار العلاج يمكن أن يكون حاسمًا في حياة مرضى السرطان وذويهم، يوم واحد قد يحمل المزيد من المعاناة ويقلل فرص الشفاء ويحوّل الأمل ومحاولات الصمود إلى يأس كبير”.

وكانت تركيا قد أغلقت معبر باب الهوى الذي يجتازه المرضى من أجل تلقي العلاج على الطرف الآخر من الحدود، وعاودت فتحه قبل أسابيع لبعض الذين كانوا يتلقون العلاج قبل وقوع كارثة الزلزال.

وقالت مديرية الصحة بمدينة إدلب شمالي سوريا قد أوضحت أنه يتم يوميًّا تشخيص نحو 3 حالات جديدة مصابة بالسرطان.