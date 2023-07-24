إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن عملية إطلاق نار وقعت تجاه حافلة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة كان العبرية أن إطلاق النار تسبب بأضرار مادية فقط، ولم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا تظهر أضرارا لحقت بالزجاج الأمامي لحافلة إسرائيلية خاصة بالمستوطنين، بعد إطلاق النار عليها، بينما لم تُحدد بعد هوية المنفذ.

تغطية صحفية: "فيديو لآثار عملية اطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس". pic.twitter.com/DjRcNMVbwM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2023

وبدورها أغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس في كلا الاتجاهين، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية في بلدة حوارة على إغلاقها.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن حاجز بيت فوريك شرق نابلس مغلق أمام الداخلين، ويشهد أزمة خانقة بسبب ممارسات جنود الاحتلال، كما يشهد حاجزا صرة ودير شرف غربا تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

وصباح الاثنين، أصيب 15 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيمي “نور شمس” بمحافظة طولكرم و”عسكر” في مدينة نابلس شمالي الضفة، فيما اعتقل 13 فلسطينيا خلال مداهمات ليلية في محافظات عدة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترا شديدا إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.

في المقابل، يشن فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار وعمليات دهس ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة.