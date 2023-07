اختفى منذ شهر.. تكهنات بشأن مصير وزير خارجية الصين

غاب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن المشهد العام منذ نحو شهر، ما أثار تكهنات واسعة حول أسباب غيابه، في وقت تشهد فيه بيجين حراكا دبلوماسيا لا سيما في علاقتها مع واشنطن.

ويعدّ تشين غانغ الذي عيّن وزيرا للخارجية في ديسمبر/كانون الأول 2022، من المقربين من الرئيس الصيني شي جين بينغ وأحد كاتمي أسراره.

كما يعتبر تشين غانغ واحدا من “الذئاب المقاتلة”، وهي التسمية التي اصطلح على اعتمادها لوصف جيل من الدبلوماسيين الصينيين الذين غالبا ما يلجأون إلى تصريحات حادة للرد على الانتقادات الغربية لبيجين.

وقبل تعيينه وزيرا، كان سفيرا للصين في واشنطن، في منصب عزّز خلاله من حضوره العلني عبر المشاركة في مناسبات عامة وإطلالات إعلامية متكررة لشرح موقف بلاده من قضايا عدة.

وبعد تعيينه وزيرا، حفل جدول أعماله بزيارات إلى دول في أفريقيا وأوربا وآسيا الوسطى، إضافة إلى استضافة الكثير من الزوار الأجانب في بلاده.

In most countries, it would be unthinkable for a top government official to vanish, @JoshRogin writes.

But that’s exactly what has happened in China, where Qin Gang’s disappearance highlights just how secretive Xi Jinping’s regime has become. https://t.co/fwyImRoTzh

— Washington Post Opinions (@PostOpinions) July 22, 2023