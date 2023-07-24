اختفى منذ شهر.. تكهنات بشأن مصير وزير خارجية الصين

غاب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن المشهد العام منذ نحو شهر، ما أثار تكهنات واسعة حول أسباب غيابه، في وقت تشهد فيه بيجين حراكا دبلوماسيا لا سيما في علاقتها مع واشنطن.

ويعدّ تشين غانغ الذي عيّن وزيرا للخارجية في ديسمبر/كانون الأول 2022، من المقربين من الرئيس الصيني شي جين بينغ وأحد كاتمي أسراره.

كما يعتبر تشين غانغ واحدا من “الذئاب المقاتلة”، وهي التسمية التي اصطلح على اعتمادها لوصف جيل من الدبلوماسيين الصينيين الذين غالبا ما يلجأون إلى تصريحات حادة للرد على الانتقادات الغربية لبيجين.

وقبل تعيينه وزيرا، كان سفيرا للصين في واشنطن، في منصب عزّز خلاله من حضوره العلني عبر المشاركة في مناسبات عامة وإطلالات إعلامية متكررة لشرح موقف بلاده من قضايا عدة.

وبعد تعيينه وزيرا، حفل جدول أعماله بزيارات إلى دول في أفريقيا وأوربا وآسيا الوسطى، إضافة إلى استضافة الكثير من الزوار الأجانب في بلاده.

In most countries, it would be unthinkable for a top government official to vanish, @JoshRogin writes. But that’s exactly what has happened in China, where Qin Gang’s disappearance highlights just how secretive Xi Jinping’s regime has become. https://t.co/fwyImRoTzh — Washington Post Opinions (@PostOpinions) July 22, 2023

أين اختفى؟

يعود الظهور العلني الأخير لتشين غانغ إلى 25 يونيو/حزيران، حين التقى نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودنكو في بيجين.

لكن التكهنات بشأن وضعه بدأت في أعقاب غيابه عن اجتماع عالي المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا بعد ذلك بأسبوعين. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن “أسبابا صحية” تقف خلف ذلك.

إلا أن ذلك لم يخفف من حدة التكهنات، خصوصا وأن الوزارة تجاهلت منذ ذلك الحين أي أسئلة إضافية بشأن الوزير.

وكتب المعلّق في صحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية هو شين جين، إن “الجميع قلق بشأن أمر لا يمكن نقاشه بشكل علني”.

وشدد عبر منصة “ويبو” الاجتماعية في الصين على أهمية “إيجاد توازن بين الحفاظ على الوضع (الرسمي) واحترام حقّ الجمهور بالمعرفة”.

من يمثّل الصين في غيابه؟

اللافت أن غياب تشين غانغ ترك فراغا على رأس وزارة الخارجية الصينية، وبدأ ينعكس على جدول أعمال زوار بيجين الأجانب.

وبشكل غير متوقع، أُرجئت هذا الشهر زيارة لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل. كذلك أوردت وكالة بلومبرغ أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قام بخطوة مماثلة بسبب غياب تشين غانغ.

ورغم أن الأخير هو وزير الخارجية، إلا أن سلفه وانغ يي يحتل مركزا أعلى في الهرم الدبلوماسي، إذ يشغل منصب مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهو كبير دبلوماسيي البلاد.

وتولى وانغ يي بعضا من مسؤوليات وزير الخارجية في الفترة الأخيرة، ومثّل بلاده في اجتماع لدول منظمة بريكس بشأن قضايا أمنية في جنوب إفريقيا.

China says its foreign minister is ill. A senior diplomat will take his place at ASEAN https://t.co/qjfSNu8ckW — The Washington Times (@WashTimes) July 11, 2023

وتؤكد الصين أن الأمور تجري كالمعتاد. وأكدت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، أن “النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي قدما بشكل ثابت”. وردا على سؤال بشأن غياب الوزير، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ للصحافيين “لا معلومات لديّ للإدلاء بها”.

الا أن هذا الابتعاد المطوّل بدأ يثير أسئلة متعددة لاسيما لجهة سير العمل في وزارة تعدّ محورية في رسم السياسة العامة لقوة عظمى.

وقال ديسموند تشوم الذي نشط في عالم الأعمال في الصين قبل أن يتركها إلى الولايات المتحدة، “عندما يتمّ إخفاء المسؤول الأعلى من قبل الدولة، كل من في الهيكلية يصيبه الجمود”.

وسأل مؤلف كتاب “الروليت الحمراء” الذي يتحدث عن الثورة والقوة والفساد في الصين، عبر تويتر “من سيتولى التوقيع في المكان المخصص للوزير؟”.