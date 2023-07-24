الجزائر.. مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق غابات نشبت في 16 ولاية (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، مصرع 15 شخصًا وإصابة 26 آخرين إثر حرائق شهدها العديد من ولايات البلاد، لافتة إلى إجلاء 1500 مواطن.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، عن تسجيل 97 حريقًا نشبت بالغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية، مشيرة إلى أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت أوسع الحرائق رقعة.

وأوضحت أن الحرائق استعرت بسبب الرياح “المعتبرة” التي شهدتها الولايات الثلاث، حيث امتد اشتعال النيران إلى القرى المأهولة بالسكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه لمواجهة هذه الحرائق، تمت مشاركة 7500 من رجال الحماية المدنية في الميدان، وتجنيد 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلًا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق؛ وهو ما سمح بالتحكم في أغلبها.

وأكدت أن عمليات إخماد الحرائق الجارية بـ6 ولايات، هي بومرداس، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، كانت تعمل بقوة 13 فرقة متنقلة للحماية المدنية تضم 3050 شخصًا، وتم تعزيزها صباح اليوم بـ12 فرقة أخرى و1200 عنصر إضافي.

وزارة الداخلية الجزائرية تعلن وفاة 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين في سلسلة حرائق اندلعت بالبلاد. pic.twitter.com/WnhTMTOGZT — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 24, 2023

وحسب جريدة الشروق الجزائرية، تطوّع الهلال الأحمر بتوزيع المياه على أعوان الحماية المدنية وأفراد الجيش لإخماد الحرائق.

وقبل أيام، أعلنت السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبًا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامنًا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق من جنوب البلاد حتى شمالها.

🔴 متطوعو الهلال الأحمر الجزائري يوزعون المياه على أعوان #الحماية_المدنية وأفراد #الجيش بأعالي جبال الأخضرية بالبويرة أثناء قيامهم بإخماد الحرائق. pic.twitter.com/IKjC5Tt7CS — الشروق Echorouk (@echoroukonline) July 24, 2023