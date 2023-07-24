شاهد: سيارة تقتحم حشود المتظاهرين في إسرائيل وتصيب 3

أظهرت لقطات تلفزيونية اقتحام سيارة لحشود للمتظاهرين المناهضين لقانون الإصلاحات القضائية في إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة بحسب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشدا صغيرا على طريق سريع أغلقه المحتجون.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيدا بعدما صدمت عددا من الأشخاص.

وشهدت إسرائيل مظاهرات ضخمة اليوم الاثنين عقب إقرار الكنيست مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في احتدام لأزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.

جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت “تفتقر للمعقولية” بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف “يا للعار!”.