شاهد: استعار حرائق الغابات في تونس والنيران تحاصر قرية بأكملها

قالت السلطات التونسية إن رقعة حرائق الغابات في المنطقة الحدودية مع الجزائر اتسعت بصورة كبيرة جراء الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وباتت تحاصر قرية ملولة شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بمنطقة جندوبة قوله إن الأوضاع “مخيفة ومقلقة للغاية” في ظل تسارع رقعة النيران.

وذكرت السلطات أن وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني تجري عمليات إجلاء لكل سكان منطقة ملولة التابعة لمدينة طبرقة الساحلية شمال غربي البلاد.

وتشهد ولاية جندوبة حاليا، اندلاع حرائق جديدة في عدد من الغابات جراء الارتفاع الكبير المسجّل في درجات الحرارة، الاثنين.

وقال العبيدي إن “الأوضاع تنبأ بكارثة وخروج الأمور عن السيطرة فيما تسابق الوحدات المتدخّلة حاليا الزمن لإجلاء سكان قرية ملولة ولا أخبار عن مصير عدد من المنازل تعرضت للحرق”.

وتشهد الجزائر المجاورة حرائق غابات ضخمة في 16 ولاية وأودت بحياة 15 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين وإجلاء أكثر من 1500 آخرين.