كيف استقبلت إيطاليا باتريك زكي بعد الإفراج عنه في مصر؟ (شاهد)

وسط أجواء احتفالية واستقبال حاشد، وصل الباحث المصري باتريك جورج ذكي إلى إيطاليا، أمس الأحد، بعد أيام من صدور قرار عفو رئاسي عنه، عقب إصدار محكمة مصرية حكما بسجنه 3 سنوات، على خلفية نشر مقال عن حقوق الأقباط في 2019.

وكان باتريك أعلن عن زيارة قصيرة له، هي الأولى منذ 4 سنوات، إلى مدينة بولونيا الإيطالية، بهدف استلام رسالة الماجستير التي حصل عليها عبر تقنية الفيديو بسبب منعه من السفر.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام إيطالية، صورًا ومقاطع فيديو من صالة مطار مالبينسا في ميلانو، أظهرت استقبال الباحث المصري بالتصفيق وسط جموع من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية، التي تسابقت لإجراء لقاءات مع الباحث.

وعاد اسم “باتريك” إلى واجهة المنصات مجددًا تزامنًا مع تداول مشاهد استقباله في إيطاليا رفقة عدد من الناشطين والصحفيين.

وكتب الحقوقي بهي الدين حسن “مهم للمصريين أن يتأملوا هذا المشهد، حقوقي مصري تعرض للسجن والتعذيب على أيدي مواطنيه الجلادين لأنه يدافع عن حقوق مواطنيه، يجري استقباله في المطار كبطل بعد الإفراج عنه بضغط الحكومة الإيطالية، لمجرد أنه يدرس في جامعاتها، ورغم أنه لا يحمل جنسيتها!”.

مهم للمصريين أن يتأملوا هذا المشهد ومعني أن تكون مصريا حقوقي مصري @patrickzaki1 تعرض للسجن والتعذيب علي أيدي مواطنيه الجلادين لأنه يدافع عن حقوق مواطنيه، يجري استقباله في مطار روما كبطل بعد الافراج عنه بضغط الحكومة الايطالية لمجرد أنه يدرس في جامعاتها، ورغم أنه لا يحمل جنسيتها! https://t.co/NYuNlfgEmK — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) July 23, 2023

وغرد مجدي خليل مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات “لولا ما حدث لريجينى ما كان هذا الاستقبال البطولي في روما لباتريك زكي، إنه إدراك على المستوى الشعبي في إيطاليا أن المدافعين المحترمين عن حقوق الإنسان في مصر هم أبطال يتعرضون للسجن والتعذيب ويستحقون التكريم، سمعة مصر للأسف في الحضيض ليس في الاقتصاد فقط ولكن في التطرف الديني والاستبداد وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان”.

لولا ما حدث لريجينى ما كان هذا الاستقبال البطولى فى روما لباتريك زكى. انه إدراك على المستوى الشعبى فى ايطاليا أن المدافعين المحترمين عن حقوق الإنسان فى مصر هم أبطال يتعرضون للسجن والتعذيب ويستحقون التكريم.

سمعة مصر للاسف فى الحضيض ليس فى الاقتصاد فقط ولكن فى التطرف الدينى… https://t.co/iyIoGpWFpc — Magdi Khalil مجدى خليل (@magdi_khalil) July 24, 2023

وكتب المدون إسلام جابر “يعني إيه مواطنة؟ يعني لما حكومة يمينية شعبوية تضغط بكل الوسائل علشان مواطن مش من أصول إيطالية وضد أفكارها وترجعه معزز مكرم وتتباهى بكده”.

يعني ايه مواطنه يعني لما حكومه يمينيه شعبوية تضغط بكل الوسائل علشان مواطن مش من أصول ايطاليا وضد أفكارها وترجعه معزز مكرم وتتباه بكده https://t.co/X65xnUPDb6 — اسلام جابر (@islamjaber77) July 23, 2023

وغرد الصحفي وائل حافظ “شيء عظيم وجميل ومفرح أن باتريك يلاقي كل الترحيب والحب والاستقبال ده سواء في المطار أو في الجامعة وفي إيطاليا وهو عكس ماحصل له تماما في المكان اللي هو المفروض يكون وطنه، الوطن هو حيث يكون المرء في خير وكرامة”.

شيء عظيم وجميل ومفرح أن #باتريك يلاقي كل الترحيب والحب والاستقبال ده سواء في المطار أو في الجامعة وفي إيطاليا وهو عكس ماحصل له تماماً في المكان اللي هو المفروض يكون وطنه‼️ الوطن هو حيث يكون المرء في خير وكرامة. https://t.co/E0WmWRTXFS — Wael Hafez (@wael_hafez) July 23, 2023

يُذكر أن الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان قد حصل قبل نحو أسبوعين على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا، بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة “فيديو كونفرانس” في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية.

وقضى الناشط 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية ذاتها، قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، وفق ما نشرته المبادرة المصرية.

وألقي القبض على باتريك من مطار القاهرة في7 فبراير/شباط 2020 أثناء عودته من إيطاليا، إذ كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت باتريك، للمحاكمة بتهمة نشره مقالًا عام 2019 يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين.