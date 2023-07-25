أردوغان يستنكر عنف المستوطنين الإسرائيليين ويرفض تغيير وضع الأماكن المقدسة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن لأنقرة قبول الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في فلسطين.

جاء ذلك، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان “لا يمكننا القبول بالممارسات التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة”.

وأكد أن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وعلى أساس معايير الأمم المتحدة شرط ضروري من أجل السلام والاستقرار لمنطقتنا بأسرها”.

وتابع “نقدم دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية ونستنكر عنف المستوطنين وبناء المزيد من المستوطنات”.

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “فلسطين وشعبها يعوّلون كثيرًا على الموقف التركي الذي وقف دومًا إلى جانب الحق الفلسطيني”.

وأشاد عباس خلال المؤتمر بالمكانة التي وصلت إليها تركيا على المستويين الإقليمي والدولي، وأعلن أنه وجّه بإنشاء ميدان يحمل اسم الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة رام الله.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة pic.twitter.com/nIfQ97c8eK — TRT عربي (@TRTArabi) July 25, 2023

وفيما يخص المستجدات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، قال عباس “نواجه اليوم حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تسعى بكل قوّتها لتدمير ما تبقى من أسس العملية السياسية” وفق تعبيره.

وتابع أن إسرائيل تقوم بذلك “عبر ممارسات عنصرية واستعمارية مدروسة ومخطط لها، فضلا عن تنصّلها من تنفيذ التزاماتها جميعًا، وآخرها التزامات العقبة وشرم الشيخ”.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، خلص اجتماع في العقبة بالأردن إلى إعلان اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان وعقد لقاء شرم الشيخ.

فيما انتهى اجتماع مدينة شرم الشيخ المصرية في 19 مارس/آذار الماضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلي مصر والأردن والولايات المتحدة، إلى 10 التزامات بشأن التهدئة والسعي لإحياء عملية السلام المجمّدة منذ 2014.