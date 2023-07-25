“الخيام نار”.. لاجئ سوري في لبنان يصف سوء الوضع مع ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، مشهدا مأساويا جديدا من مخيمات اللجوء في لبنان حيث يعاني السوريون ارتفاع درجات الحرارة.

وأفاد مراسل القناة في جولة بمخيم قعبرين للاجئين السوريين شمالي لبنان، بأن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية داخل خيام اللاجئين البلاستيكية المصنوعة من النايلون، فتصبح كأنها أفران.

ووصف لاجئ الوضع المزري بقوله إن “الخيام نار” وإن سكانها يبحثون نهارًا عن مكان يحتمون فيه من الشمس، ويشعرون بالاختناق ليلًا داخل خيام تتكدس داخلها أعداد كبيرة من أفراد الأسرة.

ويهجُر اللاجئون خيامهم في النهار بحثًا عن ظلال الأشجار أو البرك المائية التي قد ينعمون بجانبها بنسيم من الهواء.

وتحدث اللاجئ السوري للجزيرة مباشر، عن أكثر الفئات تضررا من الوضع، وهم الأطفال الذين لا يتمكنون من احتمال درجات الحرارة المرتفعة.

ويعاني الأطفال أمراضًا جلدية، وتظهر عليهم حبوب وبثور من شدة الحرارة.

ويستعين اللاجئون بالنايلون فيغطون به خيامهم في الشتاء لمنع مياه الأمطار من اختراق الخيام، لكنه في الصيف يجمّع الحرارة من أشعة الشمس، ويعكسها داخل الخيمة.

ويسجل لبنان معدلات غير مسبوقة من الحرارة، في حين يشهد انقطاعا مستمرا في الكهرباء.

ويعاني لبنان كذلك أزمة اقتصادية كبيرة، تسبّبت في صعوبة وصول الكهرباء إلى المواطنين بشكل دائم. وقد شملت هذه الأزمة مخيمات اللاجئين، إذ أكد سكان المخيم أن الكهرباء لا تصل إليهم إلا ساعة واحدة فقط يوميًّا، وهو ما يفاقم من معاناتهم، سواء في الصيف أو في الشتاء.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان أكثر من 1.8 مليون، نحو 880 ألفًا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.