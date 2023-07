السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.. والصحة العالمية: الأوضاع بلغت مستويات خطيرة

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الصحية مع دخول الحرب شهرها الرابع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت اليوم الثلاثاء، في أحياء العُشَرة والصحافة والنزهة جنوب ووسط الخرطوم، في الاقتتال الدائر بين الطرفين الذي دخل شهره الرابع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، قصف العديد من المواقع التابعة لقوات الدعم السريع في حي الدوحة ومنطقة حمد النيل بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وفي هذه الأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة تدهور الأوضاع الصحية في السودان، بعد أكثر من 3 أشهر من العنف في البلاد.

وجاء في بيان مشترك، لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ومديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم إفريقيا، أن الاقتتال في البلاد تسبب في أزمة إنسانية كارثية.

وقال البيان إن 3 أشهر من الصراع أوجدت وضعا تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية كارثية امتدت إلى 6 بلدان عبر إقليمين من أقاليم المنظمة، حيث يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، منهم 2.6 مليون نازح داخلي، إضافة إلى 757 ألفًا فرّوا عبر الحدود.

