“القسام” تنعى شهداء نابلس الثلاثة وتؤكد أنهم كانوا في مهمة عسكرية

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الشهداء الثلاثة الذين قتلوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء في نابلس من عناصرها واستشهدوا خلال مهمة عسكرية ضد قوات الاحتلال.

وأضافت في بيان عسكري “انطلقت زمرةٌ قساميةٌ مجاهدة صباح اليوم الثلاثاء لتنفيذ إغارة على أحد الأهداف المعادية، فاصطدم المجاهدون بقوةٍ صهيونيةٍ وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل أن يرتقوا إلى الله شهداء”.

وقال البيان إن الشهداء الثلاثة هم: القائد الميداني سعد ماهر الخراز، ومنتصر بهجت سلامة، ونور الدين تيسير العارضة.

وقال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن جيش الإسرائيلي “أعدم ثلاثة شبان” بإطلاق النار على سيارة كانوا بداخلها على قمة جبل جرزيم في نابلس.

كتائب القسام: شهداء نابلس انطلقوا لتنفيذ هجوم على أهداف معادية فاصطدموا بقوة صهيونية واشتبكوا معها pic.twitter.com/UcK4mmsved — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 25, 2023

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم”.

من جانبه، قال وزير الدفاع والجيش الإسرائيليان إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار عليها من سيارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “سيارة تقل ثلاثة مهاجمين مسلحين أطلقت النار باتجاه جنودنا أثناء قيامهم بأنشطة روتينية في نابلس”.

وذكر في بيان “ردا على ذلك، أطلق الجنود النار مما أدى إلى تحييدهم”.

وارتفعت حصيلة شهداء الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى ما لا يقل عن 201 فلسطيني، إضافة إلى مقتل 27 إسرائيليا.