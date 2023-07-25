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“تسع بقرات سمان”.. زلة لسان لقيس سعيد تثير سخرية التونسيين (فيديو)

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25/7/2023

وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين، في أكثر من خطأ في خطاب مكتوب خلال كلمة له في الاجتماع التقييمي لتحول النظم الغذائية بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية روما.

وأثار الرئيس التونسي سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زلة في آية قرآنية، وتلقّف المدونون عددا من الأخطاء في خطاب سعيّد.

واستشهد سعيّد وهو يقرأ على الحاضرين خطابه بآية من سورة يوسف وقال “جاء في القرآن الكريم، يوسف أيها الصديق أفتنا في 9 بقرات سمان يأكلنهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس، لعلهم يعلمون”.

ورصد المدونون أخطاء الرئيس التونسي وقرروا تصويبها بأسلوب لا يخلو من السخرية، وغرد محمد الهادي بن صالح “نحن نعلم بأنها سبعة وليست تسعة”.

وكتب الصحفي مختار غميص “في خطاب قيس سعيد قبل قليل، أخطاء بالجملة في آية من يوسف، قال تسع بقرات بدل سبع، وقال يأكلنهن وهي يأكلهن، دون اعتبار الشكل، سبعُ بدل وسبعِ.. ولعلْيَ بدل لعلِّيِ”.

وقال النائب البرلماني أنور بنشاهد ساخرًا “باهي (من الجيد) زاد عدد السمان وليس العجاف، عامان والناس جياع، فليجعلهم تسعة”.

واقتبس الناشط عبد المنعم حفيظي من خطاب سعيّد قوله إن “ارتفاع إنتاج الحبوب العالمي بخمسة فاصل تسعة مليون دينار حمولة باخرة صغيرة جدا”، وأضاف أن “قيس سعيد الأستاذ المساعد برتبة مدرس قانون دستوري لطلبة السنة الأولى حقوق، لا يعرف العلم لكنه يضيف له”.

وكتب الناشط هشام لعريض “التسع السمان هي سنوات ما قبل الانقلاب.. كيف كان الخبز والكسكسي والسميد والسكر متوفرين، أما العجاف هانا نعيش فيها منذ الانقلاب، سواء وصلوا لسبعة أم لا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون”.

وعلّقت الصحفية وجدان بو عبد الله “قيس سعيد وهو بصدد تحريف عدد البقرات المذكورة في سورة يوسف”.

وغرّد أنو حمي “والله يا قيس إن البقر تشابه علينا حرفيا”، وتساءل آخر “رقم 9 من أين جاء، لم يُذكر في الآية القرآنية”.

ويجتمع أكثر من 2000 مشارك من 161 دولة وأكثر من 150 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في قمة الأمم المتحدة المعنية بنظم الأغذية من 24 إلى 26 يوليو/تموز الجاري.

ويسلط الاجتماع الضوء بشكل أكبر على الدور المركزي لتحولات النظم الغذائية في التقدم الشامل لأهداف التنمية المستدامة قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي