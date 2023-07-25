“تسع بقرات سمان”.. زلة لسان لقيس سعيد تثير سخرية التونسيين (فيديو)

وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين، في أكثر من خطأ في خطاب مكتوب خلال كلمة له في الاجتماع التقييمي لتحول النظم الغذائية بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية روما.

وأثار الرئيس التونسي سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زلة في آية قرآنية، وتلقّف المدونون عددا من الأخطاء في خطاب سعيّد.

واستشهد سعيّد وهو يقرأ على الحاضرين خطابه بآية من سورة يوسف وقال “جاء في القرآن الكريم، يوسف أيها الصديق أفتنا في 9 بقرات سمان يأكلنهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس، لعلهم يعلمون”.

ورصد المدونون أخطاء الرئيس التونسي وقرروا تصويبها بأسلوب لا يخلو من السخرية، وغرد محمد الهادي بن صالح “نحن نعلم بأنها سبعة وليست تسعة”.

يوسف ايها الصديق افتنا في تسع بقرات سمان ….

من خطاب قيس سعيد في مقر منظمة الأمم المتحدة للاغذية و الزراعة بروما نحن نعلم بأنها سبعة و ليست تسعة ..🤔 — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) July 24, 2023

وكتب الصحفي مختار غميص “في خطاب قيس سعيد قبل قليل، أخطاء بالجملة في آية من يوسف، قال تسع بقرات بدل سبع، وقال يأكلنهن وهي يأكلهن، دون اعتبار الشكل، سبعُ بدل وسبعِ.. ولعلْيَ بدل لعلِّيِ”.

في خطاب قيس سعيد قبل قليل.. أخطاء بالجملة في آية من يوسف!! قال تسع بقرات بدل سبع!!

قال يأكلنهن وهي يأكلهن!!

دون اعتبار الشكل، سبعُ بدل وسبعِ..

ولعلْيَ بدل لعلِّيِ.. — مختار غُمّيض (@ghommokh) July 24, 2023

وقال النائب البرلماني أنور بنشاهد ساخرًا “باهي (من الجيد) زاد عدد السمان وليس العجاف، عامان والناس جياع، فليجعلهم تسعة”.

واقتبس الناشط عبد المنعم حفيظي من خطاب سعيّد قوله إن “ارتفاع إنتاج الحبوب العالمي بخمسة فاصل تسعة مليون دينار حمولة باخرة صغيرة جدا”، وأضاف أن “قيس سعيد الأستاذ المساعد برتبة مدرس قانون دستوري لطلبة السنة الأولى حقوق، لا يعرف العلم لكنه يضيف له”.

ارتفاع انتاج الحبوب العالمي بخمسة فاصل تسعة مليون دينار🤪

حمولة باخرة صغيرة جدا🤪

اي نعم قالها #قيس_سعيد في خطاب امام العالم

تسعة بقرات سمان🤪

اي نعم قالها ايضا #قيس_سعيد #قيس_سعيد الاستاذ المساعد برتبة مدرس قانون دستوري لطلبة السنة الاولى حقوق لا يعرف العلم لكنه يزيد فيه🤪😀😪 — عبد المنعم حفيظي (@Hafidhi711) July 24, 2023

وكتب الناشط هشام لعريض “التسع السمان هي سنوات ما قبل الانقلاب.. كيف كان الخبز والكسكسي والسميد والسكر متوفرين، أما العجاف هانا نعيش فيها منذ الانقلاب، سواء وصلوا لسبعة أم لا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون”.

وعلّقت الصحفية وجدان بو عبد الله “قيس سعيد وهو بصدد تحريف عدد البقرات المذكورة في سورة يوسف”.

قيس سعيد وهو بصدد تحريف عدد البقرات المذكورة في سورة يوسف #مؤتمر_روما pic.twitter.com/t8Wf2azucs — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) July 25, 2023

وغرّد أنو حمي “والله يا قيس إن البقر تشابه علينا حرفيا”، وتساءل آخر “رقم 9 من أين جاء، لم يُذكر في الآية القرآنية”.

🔴 #قيس_سعيد خلاهم تسع بقرات و ليس سبعة والله يا قيس " إن البقر تشابه علينا" حرفيا #تونس pic.twitter.com/q5IfMhWFFY — ANOUAR HIMI-أنوار حم (@Anouarhim) July 25, 2023

رقم 9 من أين جاء ⁉️ لم يُذكر في الآية القرآنية 🤔

👇👇👇👇

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[ يوسف: 46] pic.twitter.com/d4nK8KqZ9y — Theljaoui🇹🇳Abderazak🇹🇳 (@Rzouga_krimi) July 25, 2023

ويجتمع أكثر من 2000 مشارك من 161 دولة وأكثر من 150 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في قمة الأمم المتحدة المعنية بنظم الأغذية من 24 إلى 26 يوليو/تموز الجاري.

ويسلط الاجتماع الضوء بشكل أكبر على الدور المركزي لتحولات النظم الغذائية في التقدم الشامل لأهداف التنمية المستدامة قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول 2023.