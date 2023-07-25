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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا (فيديو)

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25/7/2023

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قضاء كوزان بولاية أضنة التركية وشعر به سكان الولايات المجاورة، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الآن.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، أن الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا، وقع عند الساعة 08:44 (05:44 بتوقيت غرينتش) على عمق 11.27 كم. ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار من جرائه.

لا خسائر بشرية

وأكد وزير الداخلية التركي أن مركز استعلامات الطوارئ لم يتلقَّ بعد أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال إن كافة الكوادر المعنية وعلى رأسها إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تواصل أعمالها في الميدان منذ وقوع الزلزال، متمنيا السلامة لجميع المواطنين.

من جانبه قال والي أضنة، إن الزلزال لم يتسبب في أي أضرار بحسب المعطيات الأولية، مشيرًا إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس إدارة الكوارث التركية، عدم وجود أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن، وأن عمليات المسح الميدانية مستمرة.

وأشار في هذا الصدد إلى تعرض مبنى مهجور لأضرار في مركز قضاء كوزان التابع للولاية، دون تسجيل خسائر بشرية.

هزة أرضية جديدة

من ناحية أخرى، ضربت هزة أرضية جديدة، ظهر اليوم الثلاثاء منطقة كوزان التابعة لولاية أضنة التركية، وبلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان، أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة 10.57 (07:57 بتوقيت غرينتش) على عمق 9.06 كيلومترات.

ويأتي الزلزال بعد أشهر من وقوع زلزال مدمر في فبراير/شباط الماضي، تسبب في دمار هائل بجنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص وانهيار عشرات الآلاف من المباني.

المصدر : وكالات