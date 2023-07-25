سوريا.. إصابة شخصين بانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب بدمشق (فيديو)

أصيب شخصان بتفجير بدراجة نارية في منطقة السيدة زينب، بريف دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام.

وقال المصدر، إن سيارات الإسعاف وصلت على الفور إلى المكان، وتم إسعاف المصابَين ونقلهما إلى المستشفى.

وتشهد سوريا نزاعا داميًّا منذ عام 2011، تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.