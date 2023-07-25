ناشطون: مقتل 15 مدنيا جراء تبادل القصف بين الجيش والدعم السريع في أم درمان

قال ناشطون سودانيون إن 15 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف مدفعي متبادل بين قوات الدعم السريع والجيش في حي أم بدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية، بحسب الناشطين.

وذكرت “غرفة طوارئ أحياء أمبدة ” على صفحتها على موقع التواصل، مساء الاثنين، أن القتلى سقطوا جراء سقوط مقذوفات في حارات (12 و29 و16 و30) بأم بدة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق الاثنين إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت بين الجيش والدعم السريع في أحياء الفتيحاب والمهندسين المتاخمة لسلاح المهندسين التابع للجيش جنوبي أم درمان، فيما سمع دوي انفجارات في عدد من أحياء وسط مدينة أم درمان تزامنا مع تحليق للطائرات الحربية التابعة للجيش في سماء المنطقة.

وأضاف أن الطائرات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في مناطق سوق ليبيا وسوق القش وحي العامرية ودار السلام بأم درمان.

ودخل السودان في دوامة جديدة من العنف اعتبارا من 15 إبريل/نيسان الماضي، مع اندلاع قتال بلا هوادة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).