أردوغان يلتقي عباس وهنية في اجتماع مغلق بأنقرة

جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في اجتماع ثلاثي مغلق في أنقرة، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الاجتماع عقد في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية.

وكان عباس قد التقى أمس الثلاثاء الرئيس التركي خلال زيارة يجريها لتركيا.

وقالت حركة حماس في وقت سابق الأربعاء، إن وفد الحركة برئاسة هنية اجتمع، أمس الثلاثاء، مع وفد السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في أنقرة وبحثا سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة.

وبحسب الموقع الرسمي للحركة، قال عضو المكتب السياسي حسام بدران إن “اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو/تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة”.

وتشهد العلاقات بين حماس وحركة فتح بزعامة عباس خلافا محتدما منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007. وفشلت محاولات عديدة على مدار الأعوام الماضية في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

ويعود آخر لقاء بين المسؤولين الفلسطينيين إلى 5 يوليو/تموز 2022 في الجزائر العاصمة. بعد عدة سنوات من القطيعة، جمعهما حينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء إن قادتها أعادوا التأكيد في اجتماع الثلاثاء مع عباس على أن “المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال”.