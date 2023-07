إضراب جديد يضرب القطاع الطبي في بريطانيا الشهر المقبل

أعلن الأطباء المبتدئون في بريطانيا اعتزامهم تنظيم إضراب لمدة 4 أيام الشهر المقبل احتجاجًا على أوضاعهم المالية، وللمطالبة برفع الأجور في ظل ارتفاع التضخم في البلاد.

وعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزال قبلة لكثير من الأطباء المصريين والعرب الباحثين عن حياة أفضل إلا أن الأوضاع المعيشية باتت مصدر قلق لكثيرين.

وقالت نقابة الأطباء البريطانية إن الأطباء المبتدئين سيدخلون إضرابًا من 11 إلى 15 أغسطس/آب المقبل، في خامس إضراب لهم حتى الآن منذ بدء مطالبتهم للحكومة برفع الأجور.

وعرضت الحكومة البريطانية في وقت سابق هذا الشهر زيادة أجور قدرها 6% بالإضافة إلى 1250 جنيهًا إسترلينيًا (1615 دولارًا) زيادة موحدة في جزء من زيادة أوسع لأجور القطاع العام للعام المالي 2023/2024 في مسعى لإنهاء شهور من الإضرابات التي عرقلت مناحي الحياة في البلاد.

وقالت النقابة التي تمثل نحو 45 ألف طبيب مبتدئ في إنجلترا، إن “العرض لا يزال يمثل خفضًا في الأجور بالقيمة الحقيقية وإهدارًا لفرصة كبيرة”.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن العرض نهائي، وإن الحكومة لن تتفاوض مجددًا.

وقال روبرت لورينسون وفيفيك تريفيدي، الرئيسان المشاركان للجنة الأطباء المبتدئين في جمعية الأطباء البريطانية إنه “ليس لريشي سوناك أن يقرر انتهاء المفاوضات قبل أن يضع قدمه في غرفة المفاوضات. هذا الخلاف لن ينتهي إلا على طاولة المفاوضات”.

وأظهرت بيانات قطاع الخدمات الصحية في بريطانيا أن الإضرابات في بريطانيا خلال الشهور الثمانية الماضية أدت إلى تأجيل 819 ألف موعد وعملية جراحية وإجراء طبي، في ظل ترجيحات أن تفوق تلك الأرقام المليون في الإضراب المقبل.

Junior doctors working for the NHS in England will take strike action for the 5th time from 7am, 11 August to 7am, 15 August. We continue to fight for #PayRestoration and continue to wait for the Government to return to the negotiating table. https://t.co/peTEJ5QgbY pic.twitter.com/FmSJD8T1q5

— Junior Doctors (@BMA_JuniorDocs) July 26, 2023