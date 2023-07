اشتعال النيران في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة إلى مصر قبالة ساحل هولندا (شاهد)

قال خفر السواحل الهولندي إن حريقا اندلع اليوم الأربعاء في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة 3 آلاف مركبة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

واندلع الحريق مساء أمس الثلاثاء في السفينة “فريمانتل هايواي” المسجلة في بنما. ويبلغ طولها 199 مترًا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم.

وأوضح خفر السواحل أن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.

وقال إدوين فيرستيغ المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة”.

وذكر خفر السواحل عبر موقعه على الإنترنت أن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثًا باسم خفر السواحل أفاد لرويترز في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية.

A cargo ship has been on fire since midnight 1 crew killed 22 injured. The Fremantle Hwy was traveling fr Bremerhaven to Port Said in Egypt w some 3,000 cars on board. The fire probably started in one of the 25 electric cars on board, says CGuard spokesman https://t.co/WqrNP5cgv7 pic.twitter.com/monBtC72WD

