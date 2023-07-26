محاولة الانقلاب في النيجر.. حرس الرئاسة يفرق المتظاهرين والدول الغربية تطالب بإطلاق سراح الرئيس (فيديو)

طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم الذي تحتجزه عناصر من الحرس الرئاسي في قصر بالعاصمة نيامي.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية إزاء التطورات في النيجر وتندد بشدة بأي محاولة لتقويض عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر أو قلب نظام الحكم”.

وذكر سوليفان في بيان “ندعو عناصر الحرس الرئاسي على وجه التحديد لإطلاق سراح الرئيس بازوم والامتناع عن العنف”، مضيفا أن البيت الأبيض يتابع الموقف لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين هناك.

مظاهرات مؤيدة للرئيس

وأفادت تقارير إخبارية أن الحرس الرئاسي الذي يقف وراء محاولة الانقلاب في النيجر، فرق متظاهرين مؤيدين للرئيس عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.

وحاول المتظاهرون الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يحتجز الحرس بازوم إلا أن الأعيرة النارية سرعان ما فرقتهم.





من جهته، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي إن الاتحاد “قلق للغاية” إزاء الأحداث الجارية في النيجر.

وقال “يندد الاتحاد الأوربي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر”.

قلق أفريقي

كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) عن قلقها من أي محاولة للانقلاب ودعت الحرس إلى الإفراج عن بازوم. كما طالب الاتحاد الأفريقي الجنود “الخونة” المتورطين بالتوقف فورا.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد إلى صوابه.

وجاء البيان بعدما ذكرت تقارير أن الحرس الرئاسي قطع الطرق إلى القصر واحتجز بازوم بداخله، مما أثار مخاوف من احتمال وقوع سادس انقلاب في غرب أفريقيا منذ عام 2020.

وقالت الرئاسة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن “رئيس الجمهورية وعائلته بخير” دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وحُذف البيان في وقت لاحق وسط شكوك بشأن هوية من يتولى السيطرة. وسيطر الجنود على جميع الطرق المؤدية إلى محطة التلفزيون الوطنية.

حليف رئيسي لأوربا

والنيجر حليف رئيسي للقوى الغربية التي تسعى للمساعدة في محاربة التمرد لكن تواجه عداء متزايدا من المجلس العسكري الجديد الحاكم في كل من مالي وبوركينا فاسو. كما أنها حليف رئيسي للاتحاد الأوربي في الحرب على الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء.

ونقلت فرنسا قواتها من مالي إلى النيجر العام الماضي بعد توتر علاقاتها مع المجلس العسكري هناك.

وكانت هناك أيضا محاولة انقلاب فاشلة في النيجر في مارس/ آذار 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي قبل أيام من أداء بازوم لليمين.

وكان انتخاب بازوم أول انتقال ديمقراطي للسلطة في دولة شهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.