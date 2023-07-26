السعودية: سقوط طائرة من طراز إف-15 خلال مهمة تدريبية ومقتل طاقمها

قالت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، إن طائرة مقاتلة من طراز إف-15 سقطت خلال مهمة تدريب في قاعدة جوية جنوب غربي البلاد ما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، قوله إن الطائرة سقطت عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأضاف المتحدث أن طاقم الطائرة لقي حتفه، مشيرًا إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.