سفينة “حنظلة” تجوب موانئ أوربا قبل إبحارها إلى غزة (فيديو)

تجوب سفينة التضامن النرويجية “حنظلة” الموانئ الأوربية بهدف زيادة الوعي بحصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

ووصلت السفينة، الثلاثاء، إلى ميناء روتردام الهولندي الذي يعد من أكبر الموانئ في أوربا، وكان في استقبالها وفد من الجالية الفلسطينية في هولندا ومؤسسة روتردام من أجل غزة، وترسو السفينة مؤقتا في روتردام ضمن جولة بعدة مدن أوربية قبل إبحارها إلى قطاع غزة.

والمبادرة من تنظيم تحالف “أسطول الحرية” (حركة تضامنية عالمية) وتهدف لزيادة الوعي بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وستتابع السفينة إبحارها على مدار شهرين ضمن فعاليات ونشاطات في المدن التي تصل إليها لتسليط الضوء على حصار غزة ومعاناة والشعب الفلسطيني.

وقبل أيام وصلت السفينة، التي تحمل عددا من المتضامنين من مختلف أنحاء العالم والرافضين لحصار غزة، إلى مدينة بريستول جنوب غرب بريطانيا قادمة من ميناء كاردف (عاصمة ويلز).

وكان تحالف “أسطول الحرية” نظم رحلات بحرية عدة لكسر الحصار عن قطاع غزة، من خلال سفن اتجهت من موانئ أوربية عدة، تصدت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحالت دون وصولها.

وكان أشهر تلك الرحلات البحرية تلك التي نفذها “أسطول الحرية 1” في مايو/أيار 2010، حيث تعرض لهجوم شرس من البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 10 من المتضامنين الأتراك الذين كانوا على متن السفينة “مافي مرمرة”، وجرح العشرات من المتضامنين الآخرين.

وأطلقت السفينة النرويجية لكسر الحصار حفل التدشين والإعلان عن سفينة “حنظلة” في إبريل/نيسان الماضي في مدينة بيرغن (جنوب غرب النرويج).

و”حنظلة” يعتبر أشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي في كاريكاتيراته، ويمثل صبياً في العاشرة من عمره يدير ظهره للقارئ ويعقد يديه خلف ظهره، وأصبح حنظلة رمزاً للهوية الفلسطينية، وتحول إلى رمز لرفض الظلم والعدوان ليس في فلسطين فقط، بل في العالم العربي بأسره.