طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.

وحسب وكالة الأناضول الرسمية، أقلعت عند ساعات الظهيرة طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة (TK619) من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية.

وأثناء الرحلة دخل راكب أجنبي -لم يتم الإفصاح عن جنسيته- الحمام وطال مكوثه داخله، ما جعل الشك يساور أفراد طاقم الطائرة.

وإثر إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين. ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر.

وعقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.