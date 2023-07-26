طفلة سورية تفاجئ مراسل الجزيرة مباشر بأغنية تضامنا مع مرضى السرطان في المخيمات (فيديو)

فاجئت طفلة سورية مراسل الجزيرة مباشر على الهواء بأغنية تضامنا مع الأطفال مرضى السرطان في مخيمات الشمال السوري.

وكان مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف في لقاء على الهواء من ريف إدلب مع بعض المعتصمين والمرضى بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي، حيث يطالبون بدخول تركيا لتلقي العلاج.

وأعلن المكتب الطبي في معبر باب الهوى موافقة تركيا على إدخال مرضى السرطان الجدد إلى أراضيها لتلقي العلاج.

وخلال اللقاء دخلت الطفلة السورية حلا حسن برهوم وطلبت من مراسل الجزيرة مباشر غناء أغنية تضامنا مع الأطفال مرضى السرطان في سوريا، وأشارت إلى أنها مشاركة في الاعتصام منذ 3 أيام.

ويزيد عدد مرضى السرطان في الشمال الغربي للبلاد الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة عن 3 آلاف، بينهم 608 حالات تم تسجيلها من جانب مديرية الصحة في إدلب في الفترة التي أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة عشرات الآلاف.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من فقر شديد في المنشآت الطبية، خاصة تلك التي تعالج الأمراض الخبيثة مثل السرطان والأورام.