مستوطنون ينظمون مسيرة بالأعلام في البلدة القديمة بالقدس تحت حماية شرطة الاحتلال (فيديو)

نظم مستوطنون متطرفون، مساء الأربعاء، “مسيرة الأعلام” في البلد القديمة بالقدس المحتلة في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” المزعوم.

وأظهرت لقطات احتشاد المستوطنين المتطرفين تحت حماية الشرطة، وهم يحملون الأعلام ويجوبون بها أحياء البلدة القديمة وحول سور القدس.

ودعت منظمة ما يُسمى “جبل الهيكل” قبل يومين المتطرفين من مختلف أنحاء الأراضي المحتلة إلى المشاركة في عمليات اقتحام الأقصى، الخميس، والمشاركة في “مسيرة الأعلام” مساء الأربعاء.

بدء مسيرة المستوطنين في منطقة باب العامود بالقدس ليلة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" pic.twitter.com/KLprrnQl0P — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 26, 2023

يأتي ذلك فيما اقتحم عشرات المستوطنين يقودهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، الأقصى صباح الأربعاء تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

عضو الكنيست السابق يهودا غليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/bbPDsTvoRh — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 26, 2023

شد الرحال للمسجد الأقصى

ودعت هيئات مقدسية لشد الرحال، الخميس، للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.

وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن الجماعات المتطرفة المدعومة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، “تستغل مناسباتها للتغوّل الممنهج في المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام”.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إن هذه “الدعوات المتطرفة هي بمثابة استفزاز لمشاعر الفلسطينيين في المدينة، ومحاولة لفرض وقائع مرفوضة عبر دعوات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”.