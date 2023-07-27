أصيب في الرأس.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استشهد الفتى الفلسطيني، فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فارس شرحبيل أبو سمرة في مدينة قلقيلية، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي، حي النقار بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

والد الشهيد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة يدعو الناس لتهنئته بدلا من تعزيته على ارتقاء نجله. pic.twitter.com/LZh3FSexbI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 26, 2023

وأفادت وزارة الصحة بأن الفتى فارس، أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي النقار في مدينة قلقيلية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

"وفي حب فلسطين والقدس، قلوبنا قد فتنت".. من العبارات التي كتبها الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة على حسابه في فيسبوك. pic.twitter.com/ocEmU4VCHF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2023

وباستشهاد الفتى أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 202 بينهم 37 طفلا وطفلة، و11 شهيدة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكثيرا ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بـ”المطلوبين” وتندلع إثر ذلك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين خلال محاولة التصدي لاقتحام قوات الاحتلال.