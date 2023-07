الاتحاد الأوربي: تدنيس القرآن اعتداء وقلة احترام واستفزاز واضح

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، إن تدنيس القرآن هو “اعتداء وقلة احترام واستفزاز واضح”، وذلك في بيان للتعليق على حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك.

وأوضح بوريل، الأربعاء، أن “تدنيس القرآن، أو أي كتاب آخر يعد مقدسًا، هو اعتداء وقلة احترام، واستفزاز واضح، فلا مكان لمظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوربي”.

وقال البيان إنه “في أعقاب الأعمال الأخيرة التي ارتكبها أفراد في أوربا التي تسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، يكرر الاتحاد الأوربي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح، وإن احترام التنوع هو قيمة أساسية للاتحاد الأوربي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى”.

وتابع بوريل “سنواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير في الداخل والخارج، ولكن ليس كل ما هو قانوني يعد أخلاقيًا. لقد حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين”.

Desecration of the Quran, or any other book considered holy, is an offensive and disrespectful act.

The EU strongly rejects any form of incitement to religious hatred and intolerance. Respect for diversity is a core value of the EU.

