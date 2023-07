تقارير: مبابي يرفض عرض الهلال السعودي والتوقعات في صالح ريال مدريد

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن النجم الفرنسي كيليان مبابي رفض أي نقاش مع مسؤولي نادي الهلال السعودي الذين حلّوا بالعاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، من أجل التعاقد معه.

وكشفت الصحيفة أن الفريق السعودي قدّم عرضًا بقيمة 369 مليون دولار إلى باريس سان جيرمان، لمحاولة ضم اللاعب.

وقالت ليكيب “قدّم الهلال عرضًا بقيمة 369 مليون دولار لباريس سان جيرمان، وتم تفويض مسؤولين للمناقشة والتفاوض مع اللاعب المستبعد حاليًا من المعسكر التحضيري للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية، لكن الوفد المرافق لمبابي رفض أي إمكانية للنقاش مع الهلال، واستبعد تمامًا الرحيل إلى السعودية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في إدارة الفريق السعودي سيمكثون بضعة أيام في العاصمة باريس على أمل الظفر بصفقة انتقال مبابي.

وشددت الصحيفة على أنه في ظل رفض مبابي للعرض السعودي، فإن وجهته ستكون هي فريق ريال مدريد الإسباني. مضيفة أن هناك رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي لإتمام هذه الصفقة في الآجال المحددة.

من جهتها تناولت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، آخر مستجدات رحيل مبابي عن الفريق الباريسي قائلة إن اللاعب أغلق الباب أمام المملكة العربية السعودية، وإنه بانتظار عرض ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن مبابي قاوم اقتراح 369 مليون دولار من الفريق السعودي ورفضه، وإنه ينتظر قرار الالتحاق بالفريق الإسباني.

وأضافت أن “المسلسل الصيفي التلفزيوني” شارف على نهايته، وأنه بعد أسابيع من الأخبار والشائعات والرسائل، فإن المؤكد هو رغبة باريس سان جيرمان في ألا يكون كيليان مبابي هو نجم الفريق في الموسم المقبل، ورغبة النجم الفرنسي في خوض تجربة كروية جديدة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، في تغريدة على حسابه الشخصي “مبابي لا يريد التفاوض مع الهلال، وتعتقد مصادر باريس سان جيرمان أنه وافق على صفقة سرية مسبقة مع ريال مدريد، وأنه مقتنع بالتوقيع لمدريد فقط”.

◉ Mbappé doesn’t want to negotiate with Al Hilal.

◉ PSG sources believe he agreed a secret pre deal with Real Madrid.

◉ PSG, convinced Kylian ONLY wants to sign for Madrid.

◉ Al Hilal agreed terms with Verratti, as revealed — talks on with PSG.

🎥 https://t.co/c0b76ARIrL pic.twitter.com/9TAH9OVrll

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023