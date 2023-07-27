رويترز: عسكريون في النيجر يعلنون عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس وإغلاق الحدود
27/7/2023-|آخر تحديث: 27/7/202302:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
- رويترز: عسكريون في النيجر يعلنون عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود
- الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن تحدث يوم الأربعاء مع رئيس النيجر وأكد الدعم الراسخ له وللديمقراطية في بلاده
- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيرش عبر في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر عن تضامنه ودعمه الكامل
- الخارجية الأمريكية: ندعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم واحترام سيادة القانون والسلامة العامة في النيجر
- وكالة الصحافة الفرنسية: الحرس الرئاسي في النيجر يطلق الرصاص تحذيرا للمتظاهرين
- الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق إزاء التطورات في النيجر ونؤيد بقوة الرئيس المنتخب ديمقراطيا
- الخارجية الفرنسية: ندين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر ونراقب الوضع باهتمام
- الرئاسة في النيجر: الجيش جاهز لمهاجمة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم
المصدر : وكالات