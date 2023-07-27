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رويترز: عسكريون في النيجر يعلنون عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس وإغلاق الحدود

27/7/2023-|آخر تحديث: 27/7/202302:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
  • رويترز: عسكريون في النيجر يعلنون عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود
  • الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن تحدث يوم الأربعاء مع رئيس النيجر وأكد الدعم الراسخ له وللديمقراطية في بلاده
  • المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيرش عبر في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر عن تضامنه ودعمه الكامل
  • الخارجية الأمريكية: ندعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم واحترام سيادة القانون والسلامة العامة في النيجر
  • وكالة الصحافة الفرنسية: الحرس الرئاسي في النيجر يطلق الرصاص تحذيرا للمتظاهرين
  • الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق إزاء التطورات في النيجر ونؤيد بقوة الرئيس المنتخب ديمقراطيا
  • الخارجية الفرنسية: ندين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر ونراقب الوضع باهتمام
  • الرئاسة في النيجر: الجيش جاهز لمهاجمة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم
المصدر : وكالات