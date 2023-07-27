طاهر النونو للجزيرة مباشر: قمة أنقرة لم تتناول قضية سلاح المقاومة (فيديو)

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن سلاح المقاومة لم يكن مطروحا على أجندة لقاء قمة أنقرة التي جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف النونو في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء أن “سلاح المقاومة لم يكن مطروحا للنقاش سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل”.

وأوضح النونو قائلا “هناك فرق بين سلاح السلطة الفلسطينية وسلاح المقاومة الذي يمتاز بشرعيته النضالية في مواجهة جيش الاحتلال”.

والتقى أردوغان، الأربعاء، في أنقرة كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في اجتماع ثلاثي.

وقال النونو أن الوضع العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد “حتمية التمسك بخيار المقاومة وعدم الالتفات لمفاهيم مثل الشرعية الدولية التي تحولت إلى إرادة أمريكية”.

وأضاف أن قيادة حركة حماس شاركت في قمة أنقرة من أجل “إيحاد أرضية مشتركة لمقاومة الاحتلال وليس لفتح الملفات الخلافية بين الفصائل الفلسطينية”.

وتشهد العلاقات بين حماس وحركة فتح بزعامة عباس خلافًا محتدمًا منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وفشلت محاولات عديدة على مدار الأعوام الماضية في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

ويعود آخر لقاء بين المسؤولين الفلسطينيين إلى 5 يوليو/تموز 2022 في الجزائر العاصمة بعد سنوات عدة من القطيعة، جمعهما حينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.