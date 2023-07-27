“قلبي وقف 3 مرات”.. رسالة مؤثرة من طفل سوري إلى مرضى السرطان في إدلب (فيديو)

في مقطع إنساني مؤثر، حاول طفل سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة التخفيف عن مرضى السرطان في إدلب والتضامن معهم بكلمات بريئة تحمل بين طياتها الأمل والابتسام.

وكان مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف في لقاء مع بعض المعتصمين والمرضى قرب معبر باب الهوى الحدودي قبيل إعلان تركيا موافقتها على إدخال المصابين الجدد إلى أراضيها لتلقي العلاج.

وقال الطفل خلال اللقاء إنه جاء منذ الصباح لمساندة الأطفال والشباب المرضى بالسرطان في الشمال السوري، وتابع “بدي أقول لهم لا تزعلوا من حكم ربكم وإذا ما انبسطنا بها الدنيا عم نفرح بهاديك الدنيا (الآخرة)”.

وتابع بثقة وابتسام “رب العالمين ما بيعطي هيك مكافآت إلا لعبده اللي بيحبه”، ليحكي قصته قائلًا “في يوم من الأيام كنا عند بيت جدو، قام صار قصف قام، الماما تعبت وصابها ولادة مبكرة بالشهر السادس”.

واستطرد “أخدونا على المشفى، وقف قلبي 3 مرات، ورجعت عشان رب العالمين أمر ملائكته إنه أنا أعيش”. وختم بالقول “رسالتي لمرضى السرطان إنه لا تفقدوا الأمل”.

ويزيد عدد مرضى السرطان في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة على 3 آلاف، بينهم 608 حالات تم تسجيلها من جانب مديرية الصحة في إدلب في الفترة التي أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط الماضي وأودى بحياة عشرات الآلاف.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من فقر شديد في المنشآت الطبية، خاصة تلك التي تعالج الأمراض الخبيثة مثل السرطان والأورام.