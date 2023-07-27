“مركزي” الحرية والتغيير: لم نحسم دخول قوات أجنبية للسودان وندين انتهاكات الجيش والدعم السريع (فيديو)

قال جعفر حسن الناطق باسم قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، إن الاجتماع العام الأخير للمجلس لم “يُجِز دخول قوات من خارج السودان إلى العاصمة الخرطوم أو غيرها”.

وأضاف حسن في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه لم يسمع بتصريحات ياسر عرمان التي أعلن فيها أن قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي “وافقت على دخول قوات من شرق إفريقيا والمجتمع الدولي إلى السودان كجزء من الحل السياسي المقترح في البلاد”.

وأضاف “لم نتحدث عن دخول قوات دولية في السودان ومطلب الحرية والتغيير الأساس هو حماية المدنيين”.

وتابع قائلا “أطالب الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالابتعاد عن المدنيين واحتلال منازلهم وقصف ممتلكاتهم”.

ونفى حسن وجود اتصالات مباشرة مع قوات الدعم السريع، مؤكدا في ذات السياق أن الهدف من التحركات التي يقوم بها مع رفاقه في المجلس المركزي، تسعى لوقف الحرب وحماية المدنيين بما يساهم في الإعداد الجيد للفترة الانتقالية.

وقال “لسنا منحازين لقوات الدعم السريع وندعو لوقف الحرب وندين انتهاكات الطرفين”.

عاجل | الناطق باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي للجزيرة مباشر: لسنا منحازين لقوات #الدعم_السريع .. وندعو لوقف الحرب وندين انتهاكات الطرفين#السودان — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 26, 2023

وتتواصل عمليات الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع للشهر الرابع على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه سُمع دوي قصف مدفعي متبادل بين الجانبين بحي بري المتاخم للقيادة العامة شرقي العاصمة الخرطوم، كما أشار إلى تصاعد أعمدة الدخان جنوب العاصمة.

وكان الجيش السوداني قد أعلن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع.

وحول ما أثير من جدل بشأن دعوة التحالف إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية، أوضح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن القوى السياسية الثورية في البلاد لا يد لها في الحرب الدائرة في الخرطوم، وأن الهدف الأساس من الاتفاق الإطاري كان هو إخراج قادة الجيش والدعم السريع من الحياة السياسية بعد ما أبانوا خلال الفترة الانتقالية عن تكالب واضح على السلطة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أصدرت بيانا حول تصريحات للفريق ركن ياسر العطا، اتهم فيها قوى الحرية والتغيير بالتحالف مع الدعم السريع.

ونص البيان على أن هذه “التصريحات المؤسفة والمضللة ادعاءات متكررة ومرصودة”.

وأضاف البيان أن ما ذكره العطا “تكرار بائس لدعاية فلول النظام البائد الذين أشعلوا هذه الحرب ويريدون أن يتخذوها مطية لتصفية قوى الثورة عبر سلاح الكذب والتضليل الممنهج”.