وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” حتى اللحظة

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى

حماس: الاقتحامات المستمرة من صباح اليوم من المستوطنين ووزراء في حكومة العدو تصعيد خطير للحرب الدينية على القدس والأقصى

حركة حماس: شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات

حركة حماس: شعبنا لن يسمح للعدو الصهيوني بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك

الخارجية الفلسطينية: اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى عمل استفزازي وغطاء رسمي لخطط التهويد