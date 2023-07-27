وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” حتى اللحظة
27/7/2023-|آخر تحديث: 27/7/202310:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” حتى اللحظة
مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى
حماس: الاقتحامات المستمرة من صباح اليوم من المستوطنين ووزراء في حكومة العدو تصعيد خطير للحرب الدينية على القدس والأقصى
حركة حماس: شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات
حركة حماس: شعبنا لن يسمح للعدو الصهيوني بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك
الخارجية الفلسطينية: اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى عمل استفزازي وغطاء رسمي لخطط التهويد
المصدر : الجزيرة مباشر