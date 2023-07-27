30 شخصا لقوا مصرعهم.. الجزيرة مباشر ترصد الدمار بقرية في أفغانستان بسبب الفيضانات (فيديو)

تضرر عدد من القرى في أفغانستان من الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، جراء كثافة الأمطار الموسمية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الخميس، الخسائر في قرية بمنطقة “جالريز” المتضررة في ولاية “ميدان وردك” الأفغانية غربي كابل، بعد مصرع أكثر من 30 شخصًا.

وقال (رحمة الله) المسؤول عن الإغاثة في مؤسسة خيرية شاركت في عملية الإنقاذ، إنه قبل 3 أيام لقي 23 شخصًا من بيت واحد مصرعهم في قرية “زناتة” -إحدى قرى المنطقة- فيما فقدَ 3 آخرون حياتهم، وما زال طفل في عداد المفقودين.

وأضاف مسؤول الإغاثة للجزيرة مباشر، أن 25 شخصًا أصيبوا بجروح وأدخلوا المستشفى بعد أن جرفتهم السيول، فيما دُمر 25 منزلًا بالكامل، وأفاد المتحدث بنفوق عدد كبير من مواشي القرية.

وأوضح (رحمة الله) أن القرية تقع بالقرب من مجرى وادي تحوّل إلى سيل جارف مع كثافة الأمطار الموسمية، ونقل عن سكان القرية قولهم إنهم لم يشهدوا مثل هذه الفيضانات منذ 50 سنة.

وقال مسؤول الإغاثة، إن المتضررين في قرية زناتة يبيتون في العراء، فيما تحاول المؤسسات الخيرية مدّهم بالطعام، إذ جرى توزيع سِلال غذائية على 40 أسرة متضررة، موضحًا أنهم ما زالوا بحاجة إلى ماء الشرب.

ورصد المتحدث استجابة إدارة الكوارث الوطنية وفرق الدفاع المدني التابعة للحكومة الأفغانية، التي عملت على فتح الطرق بجرافات مكّنت من انتشال الجثث، كما أنها كثّفت جهودها لإنقاذ العالقين.

ونقل المراسل آثار الدمار والخراب وحجم الخسائر التي لحقت بالقرية من داخل المنازل المتضررة، التي شهدت دمارًا كاملًا، إذ لم تعد صالحة للسكن.

وأظهرت الكاميرا منزلًا هُدمت جدرانه وتعرض لخسائر كبيرة، وقال مسؤول الإغاثة إنه كان يأوي 3 أسر ماتوا جميعًا جراء الفيضان الذي أغرق المنزل من الداخل، إذ وصل منسوب المياه إلى السقف.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت، الأحد، عن فقدان 40 شخصًا إثر فيضانات مفاجئة اجتاحت ولاية “ميدان وردك” وسط أفغانستان.

وقال بيان للسلطات، إن الفيضانات تسببت في خسائر بشرية واقتصادية في مناطق جالريز، وتشاك، وسيد أباد، ونرك، وجاغاتو.

وأوضح البيان أن مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية جرفت ودمرت، كما أغلق الطريق السريع بين العاصمة كابل ومقاطعة باميان وسط البلاد بسبب الفيضانات.​​​​​​​