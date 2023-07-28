الجزيرة مباشر داخل مخيم “تاج الوقار” لتعليم القرآن في تركيا (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في مخيم “تاج الوقار” الصيفي، الذي ينظمه وقف (أنوار القرآن) بمدينة إسطنبول التركية، والذي يهدف لتوفير بيئة قرآنية تربوية على مدار 60 يوما، بمشاركة 10 آلاف طالب وطالبة مسجَّلين لحفظ القرآن الكريم.

وجاءت فكرة المخيم من أجل تشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن وتدريبهم على المهارات المتعلقة بالخطابة والإنشاد وغيرها، إضافة إلى تعليم غير الناطقين منهم بالعربية قواعد اللغة والنطق السليم.

وقال أحد الطلاب الأتراك داخل المخيم للجزيرة مباشر “اسمي شفيق وعمري 24 عاما، تخرجت من جامعة مرسين، وجئت إلى هنا كي أتعلم اللغة العربية، وأعتقد أن هذا سيكون مفيدا بالنسبة لي”.

وأوضح أحد المعلمين بالمخيم أن الإدارة تستقبل الطلاب بعد أن تجري لهم اختبارا لتحديد المستوى، ثم تبدأ تعليمهم اللغة العربية وفق مناهج مخصصة لغير الناطقين بها.

وأضاف القائمون على المخيم أنه يهدف إلى “تخريج جيل قرآني حافظ لكتاب الله تعالى، وتربيته تربية قرآنية سليمة، وتعليمه التفسير والأحكام والسيرة النبوية، فضلا عن الوقوف على أوجه الإعجاز في القرآن الكريم”.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى غنيم، نائب رئيس مجلس إدارة وقف (أنوار القرآن) للجزيرة مباشر، إن فكرة المخيم نشأت لدى الوقف من الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أن “صاحب القرآن يُوضَع على رأسه تاجُ الوَقار يوم القيامة”.

وأضاف غنيم “يمكث الطالب في المخيم مدة معينة، ولا شك أن المكث مع كتاب الله يُكسب الطالب بيئة جيدة لتثبيت القرآن في قلبه بشكل جيد”.

ووقف (أنوار القرآن) هو وقف أهلي يُعنَى بنشر القرآن الكريم وعلومه بين المسلمين في تركيا والعالم، ويقع مقره الرئيسي في مدينة إسطنبول بتركيا.