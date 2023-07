الولايات المتحدة.. شهادة مثيرة للجدل لضابط مخابرات سابق بشأن أجسام طائرة وكائنات فضائية (فيديو)

كشف ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق ديفيد غروش، النقاب عن وجود أجسام طائرة مجهولة و”أجساد غير بشرية” بحوزة السلطات الأمريكية، دون أن يقدم دليلًا على ذلك.

وقال غروش، في شهادة أدلى بها في مجلس النواب الأمريكي ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن وكالة الاستخبارات تتكتم على وجود “الظواهر الشاذة المجهولة” المتمثلة بالمركبات والكائنات الفضائية.

ومَثُل ديفيد غروش، الضابط السابق في الاستخبارات، الذي خدَم لمدة 14 عامًا لدى القوات الجوية والوكالة الوطنية للاستخبارات الأمريكية، أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، وأدلى بشهاداته المثيرة للجدل بعد أداء القَسَم.

وتركّزت شهادات غروش أثناء جلسة الاستماع، التي تضمنت أيضًا شهادات مسؤولَين عسكريَّين سابقَين، حول حجب السلطات الفيدرالية الأمريكية معلومات حساسة متعلقة بـ”الظواهر الشاذة المجهولة” عن الأجسام الفضائية الغامضة، واحتفاظها بأجسام بيولوجية “غير بشرية”.

وزعم غروش أن السلطات الفيدرالية تمتلك “مركبات طائرة مجهولة”، مستشهدًا بمقابلات قال إنه أجراها مع 40 شاهدًا على مدى 4 سنوات.

وقال إنه قاد جهود وزارة الدفاع لتحليل مشاهد تلك الأجسام الطائرة.

.@RepNancyMace asks about extraterrestrials: "If you believe we have crashed craft…do we have the bodies of the pilots…?"

David Grusch: "As I've stated…biologics came with some of these recoveries."

Mace: "Were they Human or non-human?"

Grusch: "Non-human." pic.twitter.com/TJVbIRp4jw

— CSPAN (@cspan) July 26, 2023