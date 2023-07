بدا تائها.. ظهورٍ مريب لزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يثير الشكوك حول وضعه الصحي (شاهد)

ظهر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، في حالة مريبة أثناء مؤتمر صحفي أول أمس الأربعاء، مما فتح المجال أمام العديد من التساؤلات بشأن الحالة الصحية المقلقة للمسنّين في المناصب السياسية الأمريكية.

واقترب ماكونيل من المنصة خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن “مشروع قانون الدفاع السنوي”، الذي قال إن إجراءاته تسير “بتعاونٍ جيدٍ بين الحزبين”، قبل أن يتوقف فجأة عن الكلام ويحدّق في الفراغ حوالي 20 ثانية.

ولاحظ زملاؤه من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنه في وضع صحي مُقلق، فما كان منهم إلا أن أبعدوه عن المنصة واقترحوا عليه أن يعود إلى مكتبه، وهو ما فعله، ثم رجع بعد عدّة دقائق إلى المنصة ليُكمل المؤتمر الصحفي.

Senate Minority Leader Mitch McConnell abruptly stops speaking during a press conference as nearby Senators and aids intercede to lead him away from the podium. pic.twitter.com/pAr91uRSsy

ولدى سؤال السيناتور الجمهوري ماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا، عما حدث له، قال إنه “بخير” وإنه لا يزال قادرًا على أداء عمله.

وبعد المؤتمر الصحفي، قال السيناتور جون باراسو للصحفيين إنه “يريد التأكد من أن كل شيء على ما يرام”، وأمسك بماكونيل ليساعده في السير إلى مكتبه.

ونقلت وسائل إعلامية عن أحد مساعدي ماكونيل قوله إنه شعر بالدوار وقرر الابتعاد لحظة.

وفي حين عبر متفاعلون عن تعاطفهم مع ماكونيل وتمنياتهم له بالشفاء، ورجّح بعضهم تعرضه لبوادر جلطة، طالب آخرون بوضع حدٍّ قانوني لعمر أعضاء مجلس النوّاب لكيلا يبقى المسنّون في مناصبهم على الرغم مما لديهم من معضلاتٍ صحية.

وقال المرشح السياسي السابق كريستيان كولينز “ميتش ماكونيل يبلغ من العمر 81 عامًا وهو في منصب سياسي منذ فترة أطول من عمري. إن أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيار أمريكا إلى هذا الحد هو أن أمثال هؤلاء يبلغون من العمر حدًّا لا يؤهلهم لاتخاذ قرارات مهمة لبلدنا لكنهم ببساطة غير قادرين على التخلي عن السلطة”.

Mitch McConnell is 81 years old and has been in elected office longer than I have been alive. A big reason why America is so broken is that people like this are too old to be making important decisions for our country but are simply incapable of giving up power. https://t.co/3IDYAZpHqJ

وكتب الصحفي شون ديفيس “لماذا يقود بلدنا أشخاص غير أصحاء ومن الواضح أنهم مصابون بأمراض في الدماغ مثل بايدن وماكونيل وفيترمان؟ في بلد يبلغ عدد سكانه 330 مليون نسمة، أهذه هي قيادتنا؟ يا له من إحراج”.

Why is our country being led by unhealthy, obviously brain-damaged people like Biden, McConnell, and Fetterman? In a country of 330 million, this is our leadership class? What an embarrassment. https://t.co/EvH6U5NIGv

وقال الناشط والصحفي بيني جونسون “أرسل لي جراح الأعصاب الذي أعرفه للتو رسالة نصية ردًّا على مقطع فيديو ماكونيل، قائلًا إنه من الواضح أن ماكونيل عانى للتوّ من سكتة دماغية حادة: يمكنك رؤية ذلك في عينيه. عيون ميتة، ونسيان أين ومن هو. إنه الانهيار المعرفي، عَرَضٌ شائع لدى مرضى السكتة الدماغية”.

Neurosurgeon I know just texted me in response to the McConnell video saying it’s obvious that McConnell just suffered from an acute stroke.

“You can see it in the eyes. Dead eyes. Forgets where he is and who he is. Cognitive breakdown. Common in stroke patients”

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 26, 2023