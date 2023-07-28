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بدا تائها.. ظهورٍ مريب لزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يثير الشكوك حول وضعه الصحي (شاهد)

نقلت وسائل إعلام عن أحد مساعدي ماكونيل قوله إنه شعر بالدوار (رويترز)
28/7/2023

ظهر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، في حالة مريبة أثناء مؤتمر صحفي أول أمس الأربعاء، مما فتح المجال أمام العديد من التساؤلات بشأن الحالة الصحية المقلقة للمسنّين في المناصب السياسية الأمريكية.

واقترب ماكونيل من المنصة خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن “مشروع قانون الدفاع السنوي”، الذي قال إن إجراءاته تسير “بتعاونٍ جيدٍ بين الحزبين”، قبل أن يتوقف فجأة عن الكلام ويحدّق في الفراغ حوالي 20 ثانية.

ولاحظ زملاؤه من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنه في وضع صحي مُقلق، فما كان منهم إلا أن أبعدوه عن المنصة واقترحوا عليه أن يعود إلى مكتبه، وهو ما فعله، ثم رجع بعد عدّة دقائق إلى المنصة ليُكمل المؤتمر الصحفي.

ولدى سؤال السيناتور الجمهوري ماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا، عما حدث له، قال إنه “بخير” وإنه لا يزال قادرًا على أداء عمله.

وبعد المؤتمر الصحفي، قال السيناتور جون باراسو للصحفيين إنه “يريد التأكد من أن كل شيء على ما يرام”، وأمسك بماكونيل ليساعده في السير إلى مكتبه.

ونقلت وسائل إعلامية عن أحد مساعدي ماكونيل قوله إنه شعر بالدوار وقرر الابتعاد لحظة.

وفي حين عبر متفاعلون عن تعاطفهم مع ماكونيل وتمنياتهم له بالشفاء، ورجّح بعضهم تعرضه لبوادر جلطة، طالب آخرون بوضع حدٍّ قانوني لعمر أعضاء مجلس النوّاب لكيلا يبقى المسنّون في مناصبهم على الرغم مما لديهم من معضلاتٍ صحية.

وقال المرشح السياسي السابق كريستيان كولينز “ميتش ماكونيل يبلغ من العمر 81 عامًا وهو في منصب سياسي منذ فترة أطول من عمري. إن أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيار أمريكا إلى هذا الحد هو أن أمثال هؤلاء يبلغون من العمر حدًّا لا يؤهلهم لاتخاذ قرارات مهمة لبلدنا لكنهم ببساطة غير قادرين على التخلي عن السلطة”.

وكتب الصحفي شون ديفيس “لماذا يقود بلدنا أشخاص غير أصحاء ومن الواضح أنهم مصابون بأمراض في الدماغ مثل بايدن وماكونيل وفيترمان؟ في بلد يبلغ عدد سكانه 330 مليون نسمة، أهذه هي قيادتنا؟ يا له من إحراج”.

وقال الناشط والصحفي بيني جونسون “أرسل لي جراح الأعصاب الذي أعرفه للتو رسالة نصية ردًّا على مقطع فيديو ماكونيل، قائلًا إنه من الواضح أن ماكونيل عانى للتوّ من سكتة دماغية حادة: يمكنك رؤية ذلك في عينيه. عيون ميتة، ونسيان أين ومن هو. إنه الانهيار المعرفي، عَرَضٌ شائع لدى مرضى السكتة الدماغية”.

وشغل ماكونيل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ من عام 2015 إلى 2021، لكنه الآن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ. ويُشكل الديمقراطيون حاليا الأغلبية بواقع 51 مقابل 49 مقعدا في مجلس الشيوخ.

المصدر : خدمة سند