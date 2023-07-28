حميدتي: حال تغيير قيادة الجيش السوداني سنصل لاتفاق خلال 72 ساعة (فيديو)
28/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202308:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
- قوات الدعم السريع تبث كلمة لقائدها محمد حمدان حميدتي دون تحديد مكانه وتاريخ تصويره
- قائد قوات الدعم السريع: حال تغيير قيادة الجيش السوداني سنصل لاتفاق خلال 72 ساعة
- حميدتي: نعتذر للسودانيين من مأساة الحرب التي فرضها علينا الفلول والانقلابيون
- حميدتي: نحن دعاة سلام ولسنا دعاة فتنة أو حرب
حميدتي: نتبرأ من المنفلتين وليس من بيننا حرامي أو مجرم ونحن صادقون ومخلصون
- حميدتي: نحن مع الشعب السوداني وسنأتي بالديمقراطية
من ميدان المعركة متوسطاً جنوده .. قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/N1XHPnRPyd
— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 28, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر