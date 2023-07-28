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حميدتي: حال تغيير قيادة الجيش السوداني سنصل لاتفاق خلال 72 ساعة (فيديو)

28/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202308:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
  • قوات الدعم السريع تبث كلمة لقائدها محمد حمدان حميدتي دون تحديد مكانه وتاريخ تصويره
  • قائد قوات الدعم السريع: حال تغيير قيادة الجيش السوداني سنصل لاتفاق خلال 72 ساعة
  • حميدتي: نعتذر للسودانيين من مأساة الحرب التي فرضها علينا الفلول والانقلابيون
  • حميدتي: نحن دعاة سلام ولسنا دعاة فتنة أو حرب
    حميدتي: نتبرأ من المنفلتين وليس من بيننا حرامي أو مجرم ونحن صادقون ومخلصون
  • حميدتي: نحن مع الشعب السوداني وسنأتي بالديمقراطية

المصدر : الجزيرة مباشر