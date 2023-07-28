ستشعر بأنك بينهم.. أندية الدوري الإنجليزي تجرّب الكاميرا المحمولة على اللاعبين والحكام (شاهد)

شارك الدوري الإنجليزي الممتاز، تجربة مختلفة في عالم كرة القدم، من خلال كاميرا مثبتة على أجسام حكم المباراة واللاعبين في بعض المباريات الودية، ضمن سلسلة أندية “البريميرليغ” استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع تويتر، أول أمس الأربعاء، مقاطع مرئية، توثق مشاركة اللاعبين وحكم إحدى المباريات، بكاميرات مثبتة على أجسامهم، ليشاهدها الجمهور من منظورهم، لخلق واقع جديد في مشاهدة كرة القدم العالمية.

Referee Robert Jones had the perfect view of @c_nk97 and @ChelseaFC's first goal at #PLSummerSeries 😍 pic.twitter.com/mccoJVvVFP — Premier League (@premierleague) July 26, 2023

وجرى استخدام تقنية الكاميرا المثبتة على الجسم لعرض المباريات بشكل مختلف وغير تقليدي للمشاهدين، وعرض خلال الفيديوهات مشاهد مختلفة من مجريات المواجهات وردود اللاعبين وزملائهم ومنافسيهم على أرضية الملعب.

This is amazing insight! 🤩 Watch Youri Tielemans' @AVFCOfficial debut from his point of view…#PLSummerSeries pic.twitter.com/rXzFv7kXjm — Premier League (@premierleague) July 26, 2023

واستُخدمت هذه التجربة في 4 مباريات خلال الأيام الماضية، ليعيش المشاهدون تجربة فريدة من داخل أرضية الملعب، بدأت من المباراة التي جمعت بين فريقي “تشيلسي” و”برايتون” الأحد الماضي، حيث وضع الحكم روبرت جونز الكاميرا على جسمه، وظهر ذلك خلال لقطة تسجيل لاعب تشيلسي الجديد كريستوفر نكونكو الهدف الأول في المباراة.

وجاءت المباراة الثانية بتجربة حارس مرمى “برينتفورد”، مارك فليكين، أثناء مباراة الفريق الودية ضد “فولهام” في أمريكا، يوم الأحد الماضي، في تجربة أثارت إعجاب الجماهير.

أما التجربة الثالثة فكانت من نصيب لاعب “أستون فيلا” الجديد يوري تيليمانس في ظهوره الأول مع الفريق وجاءت ضد “نيوكاسل” في مباراة جرت الاثنين الماضي، ووصف حساب البريميرليغ المشاهدة بأنها “مذهلة” من منظور اللاعب.

وفي المباراة ذاتها وثق لاعب وسط “نيوكاسل” برونو غيماريش، المباراة من الكاميرا المثبتة على جسمه، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3/3).

وتفاعل العديد من عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مع هذه التجربة الجديدة بالنسبة للأندية الإنجليزية، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقها بشكل دائم في البطولات الرسمية.

وكتب أحد المشجعين “نأمل تعميم هذا النوع من المحتوى في البريميرليغ خلال المواسم المقبلة، فهو يجلب منظورًا مختلفًا تمامًا عن اللعبة الجميلة”.

This is class! Hope for this kind of content in the @premierleague in the coming seasons. Brings a complete different perspective on the beautiful game! https://t.co/c9X603aphF — Jamie Roberts (@JamiePerezR) July 26, 2023

وقال آخر “أحب ميزات الدوري الإنجليزي هذه التي تصدر من السلسلة الصيفية خلال الأيام القليلة الماضية. مجرد رؤية مختلفة تمامًا لما يحدث على أرض الملعب”.