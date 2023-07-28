في أول ظهور له.. بنزيمة يقود الاتحاد السعودي إلى الفوز على الترجي التونسي

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، فريقه “اتحاد جدة” السعودي، إلى الفوز على الترجي التونسي (2/ 1) أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، التي انطلقت أمس في السعودية وتتواصل حتى 12 أغسطس/ آب المقبل.

وشهد انطلاق مباريات الجولة بالمجموعة الأولى فوز “الشرطة” العراقي على “الصفاقسي” التونسي (1/ صفر)، في وقت سابق أمس.

وتقدم “الترجي” في الدقيقة (26)، عن طريق أسامة بوقرة، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة (35) نجح “الاتحاد” في إدراك التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله، بصناعة من بنزيمة الذي تألق في أول مباراة بعد انضمامه إلى حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، حيث لعب كرة عرضية على رأس حمد الله الذي وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة (55) سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني للاتحاد، بتسديدة رائعة من الجهة اليمنى لمرمى الترجي، موقعًا أول أهدافه مع فريقه الجديد.

🟩 #نهاية_المباراة | كريم بنزيمة يحرز أول أهدافه بقميص الاتحاد السعودي @ittihad ويقوده إلى الفوز 2 – 1 على الترجي التونسي ضمن المجموعة 1 من كأس الملك سلمان للأندية العربية pic.twitter.com/P8wO42JcOX — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 27, 2023

وسيواجه “الاتحاد” في المباراة المقبلة فريق الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل، وسيلعب الترجي في اليوم ذاته في مواجهة “الشرطة” العراقي.

ورحل بنزيمة عن ريال مدريد نهاية موسم 2022-2023، ثم أعلن اتحاد جدة ضمه إلى صفوفه في 6 يونيو/ حزيران 2023 بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

ولعب بنزيمة 14 موسما مع ريال مدريد، تُوّج خلالها بـ25 لقبا أبزرها دوري أبطال أوربا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، إضافة إلى الدوري الإسباني 4 مرات.