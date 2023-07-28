لتخفيف الحر عن موظفيه.. مدير يضع مسبحًا داخل عربة متنقلة (شاهد)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل أمس الخميس، مقطع فيديو يوثق قيام صاحب عمل بمنطقة سلطان بيلي في إسطنبول، بتركيب مسبح محمول في عربة نقل، لتخفيف الحر عن نفسه وعمال متجره، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته مدينة إسطنبول التركية في الآونة الأخيرة.

وقال سايم كوش -وهو صاحب متجر أخشاب في سلطان بيلي- “كما تعلم، لن نتمكن من تحمل الحرارة لذا كان علينا بناء هذا المسبح في مكان عملنا”.

وأضاف معلقًا: “نحن نحترق في إسطنبول، والماء مثل الثلج”.

وتشير تنبؤات الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة سترتفع في بعض الولايات بما بين 5 و10 درجات مئوية فوق المعايير الموسمية. وقد تشهد أجزاء أخرى من البلاد زيادة من 2 إلى 6 درجات.