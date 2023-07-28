موسى ولاء.. مقتل طفل على يد زوجة أبيه يهز الشارع في العراق (فيديو)

اتُهمت امرأة في العراق باستغلال غياب زوجها في عمله لتعذيب ابنه (7 سنوات) حتى الموت، في جريمة مروعة هزّت الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر الناشطون في العراق ودول أخرى الجريمة التي تُتهم زوجة الأب بتنفيذها باستخدام الكهرباء وسكين وملح، ثم بالخنق حتى الموت.

وأوضح الشيخ محمد أبو العباس عم الطفل موسى ولاء، أن الأب يمكث في عمله أسبوعًا كاملًا قبل العودة إلى المنزل، وأن الزوجة “استغلت هذه الفترة الطويلة لتعذيب الطفل”.

وأفاد العم أن الزوجة اتصلت بالأب لتخبره أن ابنه تناول كمية كبيرة من ملح الطعام، إلا أنه وبعد وصوله إلى المنزل وجد طفله قد فارق الحياة.

وأظهرت صور للطفل موسى أنه تعرض للتعذيب، إذ ظهر في المدرسة بكدمات على وجهه، وقال العم إنه تعرض للتعنيف مرارًا من طرف زوجة أبيه.

وأكد محمد أبو العباس أنه قبل الحادث بأسبوعين، “علمت الشرطة بأنه تعرض للتعنيف إلا أنها لم تتخذ أي إجراء”، ويقول العم إن “العائلة حصلت على فيديو يوثق ذلك”.

ونشرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا قالت فيه، إن “قاتلة الطفل موسى ولاء خلف القضبان، وسيتم نشر تفاصيل الجريمة لاحقًا”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المتهمة صعقت الطفل بالكهرباء وأجبرته على تناول كمية كبيرة من الملح قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما حاولت الفرار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وأفادت الصحفية رولا نصر عبر تويتر بأنه يتم تداول فيديو للطفل موسى وهو يدخل لمركز الشرطة قبل مقتله بفترة، وتتضح على جسده آثار التعذيب.

وتساءلت “كيف تركت الشرطة الطفل يعود للبيت الذي يعذب فيه؟ وكيف للأب أن يتركه برعاية المجرمة؟”.

يتم تداول فيديو للطفل #موسى_ولاء وهو داخل مركز الشرطة قبل مقتله بفترة وواضح على جسده اثار التعذيب (يعني عملية توثيقية)

سؤال: كيف الشرطة تركت الطفل يرجع للبيت الذي يعذب فيه وكيف الاب رجع يتركو برعاية المجرمة 💔💔💔

لعنة الله عليكم بجميع اللغات واللهجات pic.twitter.com/6HZdBuyWgX — Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) July 26, 2023

وشاركت الإعلامية علا شفيع مقطع فيديو لحوار تلفزيوني للأب وهو يؤكد أنه لم يكن يرى الكدمات على جسم طفله، لأن الزوجة كانت تجعله يرتدي ملابس تُخفيها.

وتابعت في تغريدة: “ماذا عن وجه موسى المليء بالكدمات وأظافره المُقتلعة وجروح أخمص قدمه؟”.

اسمعوا حوار والد الطفل المغدور #موسى_ولاء

كنت لا أرى الكدمات لأنه يرتدي ملابس تغطي الكدمات ▪️ماذا عن وجه موسى الملئ بالكدمات .. ماذا عن أظافره المقلوعة .. ماذا عن جروح أخمص قدمه ، ماذا عن الملابس الشتوية في عز الصيف؟ أنت المحرض على القتل بإهمالك الإعدام لك بالدرجة الأولى pic.twitter.com/CeGMR0TaQh — عُلا شفيع (@shafiee_ola) July 27, 2023

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه للطفل موسى، وإن الشرطة كانت تطرح عليه الأسئلة في حين تظهر الكدمات على وجهه وكسور في أسنانه.

الفديو قبل اسبوعين من استشهاد موسى .. الشرطة المجتمعية الي اعادت موسى الى السفاح بعد ان اشتكه لهم وكللهم اريد اروح للست تحبني وشوفهم جروحه وبرجله عاضته ومن قوة العضة الاثر ضل باقي جوه العضة مجوي بلنار واسنانه مكسرة وكل هذا وماتخذو اجراء يحمي موسى #معاقبة_شرطة_المجتمع#موسى_ولاء pic.twitter.com/QoxaxImpFQ — mahdi (@mmhdi67) July 26, 2023

تخيلوا الطفل #موسى_ولاء هرب لمركز الشرطة أسبوع قبل وفاته، مركز الأمن شاف على جسم الطفل كدمات، اثار تعذيب، عض، نزع أسنان، حروق بالنار .. الحل اللي قدموه؟ اخدوه لجمعيات الاطفال؟ لا ، رجعوه للاهل! بضمان عدم تعرض! اهل واصلين لهالمستوى من الظلم توقيع راح يوقفهم؟!ودون حساب الاهل! https://t.co/DKKV6D2Z8b pic.twitter.com/Q9ICdsCUbz — Abood Shuobaki 🐍 (@abed_shoubaki) July 27, 2023

وأطلقت منظمات حقوقية ومدونون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “حق موسى”، مطالبين بأقسى العقوبات للمتهمة ومحاسبة والد الطفل أيضًا الذي سكت عن آثار التعذيب على جسد طفله.

– الطفل العراقي موسى اللي تم قتله في العراق من كام يوم من مرات ابوه كان في وقت الصيف بيروح للمدرسة بملابس شتوية وجسمه باين عليه آثار التعنيف بس كل اللي حواليه عملوا نفسهم مش واخدين بالهم رغم ان كان ممكن ينقذوا الطفل اللي في نفس الوقت كان بيتعذب بشكل بشع لحد ما خسر حياته#حق_موسى pic.twitter.com/RgpoAVAWRq — A_hmed (@Ahmeeddd44) July 26, 2023