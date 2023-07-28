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موسى ولاء.. مقتل طفل على يد زوجة أبيه يهز الشارع في العراق (فيديو)

28/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202310:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اتُهمت امرأة في العراق باستغلال غياب زوجها في عمله لتعذيب ابنه (7 سنوات) حتى الموت، في جريمة مروعة هزّت الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر الناشطون في العراق ودول أخرى الجريمة التي تُتهم زوجة الأب بتنفيذها باستخدام الكهرباء وسكين وملح، ثم بالخنق حتى الموت.

وأوضح الشيخ محمد أبو العباس عم الطفل موسى ولاء، أن الأب يمكث في عمله أسبوعًا كاملًا قبل العودة إلى المنزل، وأن الزوجة “استغلت هذه الفترة الطويلة لتعذيب الطفل”.

وأفاد العم أن الزوجة اتصلت بالأب لتخبره أن ابنه تناول كمية كبيرة من ملح الطعام، إلا أنه وبعد وصوله إلى المنزل وجد طفله قد فارق الحياة.

وأظهرت صور للطفل موسى أنه تعرض للتعذيب، إذ ظهر في المدرسة بكدمات على وجهه، وقال العم إنه تعرض للتعنيف مرارًا من طرف زوجة أبيه.

وأكد محمد أبو العباس أنه قبل الحادث بأسبوعين، “علمت الشرطة بأنه تعرض للتعنيف إلا أنها لم تتخذ أي إجراء”، ويقول العم إن “العائلة حصلت على فيديو يوثق ذلك”.

ونشرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا قالت فيه، إن “قاتلة الطفل موسى ولاء خلف القضبان، وسيتم نشر تفاصيل الجريمة لاحقًا”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المتهمة صعقت الطفل بالكهرباء وأجبرته على تناول كمية كبيرة من الملح قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما حاولت الفرار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وأفادت الصحفية رولا نصر عبر تويتر بأنه يتم تداول فيديو للطفل موسى وهو يدخل لمركز الشرطة قبل مقتله بفترة، وتتضح على جسده آثار التعذيب.

وتساءلت “كيف تركت الشرطة الطفل يعود للبيت الذي يعذب فيه؟ وكيف للأب أن يتركه برعاية المجرمة؟”.

وشاركت الإعلامية علا شفيع مقطع فيديو لحوار تلفزيوني للأب وهو يؤكد أنه لم يكن يرى الكدمات على جسم طفله، لأن الزوجة كانت تجعله يرتدي ملابس تُخفيها.

وتابعت في تغريدة: “ماذا عن وجه موسى المليء بالكدمات وأظافره المُقتلعة وجروح أخمص قدمه؟”.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه للطفل موسى، وإن الشرطة كانت تطرح عليه الأسئلة في حين تظهر الكدمات على وجهه وكسور في أسنانه.

وأطلقت منظمات حقوقية ومدونون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “حق موسى”، مطالبين بأقسى العقوبات للمتهمة ومحاسبة والد الطفل أيضًا الذي سكت عن آثار التعذيب على جسد طفله.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي