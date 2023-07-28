نازحون في جسر الشغور يلجؤون إلى المياه لتخفيف وطأة الحرارة في المخيمات (صور)

وثقت لقطات مصورة معاناة النازحين في منطقة إدلب، جراء موجة الحر التي تلفح مخيمات ريف جسر الشغور.

وأظهرت اللقطات التي صورها المصور السوري وليد أكتع، الخميس، لجوء النازحين في المخيمات إلى المياه من أجل تخفيف وطأة الحر عن أجسادهم في ظل ظروف إنسانية صعبة يعاني منها النازحون بالشمال السوري.

ولا يزال أكثر من 1.5 مليون سوري بشمال غربي البلاد يسكنون في مخيمات، معظمها أنشئت على أراض زراعية تفتقر إلى الخدمات الأساسية من المياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

وفاقمت موجة الحر الأخيرة محنة آلاف الأسر، حيث يعاني سكان أكثر من 811 مخيما قلة المياه النظيفة، إضافة إلى انخفاض كمياتها عن ما كانت عليه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه.