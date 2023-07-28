ناشط مقدسي: تدنيس المتطرفين للمسجد الأقصى يوم حزين لكل الفلسطينيين (فيديو)

قال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص إن، يوم الخميس، سيظل يوما حزينا عند أبناء الشعب الفلسطيني؛ لتدنيس باحة القدس فيه من قبل عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة وقوات الأمن.

وأضاف أبو الحمص في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه على الرغم من منع الفلسطينيين من دخول الأقصى وإغلاق أبوابه، فقد تمكن من الدخول ورفع القرآن الكريم عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتابع قائلا “كانت هناك مناوشات مع عدد من المستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا يرفعون كتاب التوراة؛ وقمت بدوري برفع القرآن الكريم وصرخت في وجوههم بأن القدس إسلامية”.

وقال إنه “خلال المناوشات قام أحد المستوطنين بالكشف عن مسدسه الشخصي وحينها أخبرته أنني لا أخاف الموت في سبيل الأقصى”.