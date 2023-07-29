من أعلى تلال إسطنبول.. جولة في مسجد تشامليجا الأكبر المُطل على المدينة (فيديو)

يتربع مسجد تشامليجا الكبير على أعلى تلال مدينة إسطنبول، وتحديدًا في شقها الآسيوي، فيظهر بديعًا بمآذنه الست من كل جزء في المدينة.

يطل المسجد على مضيق البوسفور ويظهر بوضوح نهارًا من الطرف الأوربي للمدينة، بينما تخطف أضواؤه الأنظار ليلًا ليضيف رونقًا من التاريخ والحضارة على منظر المدينة الساحر.

أصبح المسجد في السنوات الأخيرة بعد افتتاحه من المزارات الرئيسية في المدينة، يقصده الأتراك والأجانب من الزوار، لموقعه الاستراتيجي ولاكتشاف معماره الداخلي.

تُقدَّر مساحة المسجد بـ57 ألف و500 متر مربع، بينما تصل مساحته والساحات المحيطة به إلى 350 ألف متر مربع، وهو يتسع لـ63 ألف مصلٍ، ويقع معرض الفنون الإسلامية على مساحة 3000 متر مربع.

شُيّد المسجد على مدار 6 سنوات، إذ بدأ بناؤه عام 2013 وافتُتح في 2019، وهو مزوَّد بمقاهٍ ومطاعم ومساحات للنزهة والاستراحة وأخرى مخصصة للأطفال، ويضم أيضًا مكتبة كبيرة تحتوي على آلاف الكتب، كما يضم متحفًا للحضارة الإسلامية في العهد العثماني.

يزيّن الخط العربي أرجاء المسجد كما هي بقية مساجد إسطنبول التاريخية، بينما نُقش حرف الواو على المساحات الخضراء حول المسجد لما للحرف من دلالة خاصة في الثقافة الدينية بتركيا.

يتوسط ساحة المسجد الداخلية مكان للوضوء، وتؤدي إلى الداخل 10 أبواب نظرا لكُبر مساحته، ويتوفر المسجد على 10 أبنية مغلقة و5 أقسام مفتوحة مخصَّصة للصلاة، كما أنه مزود بمصاعد كهربائية.

يتمكن زوار المسجد من الاستمتاع بإطلالة على مدينة إسطنبول بالكامل ومضيقها.