نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بتعليق 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

حث 9 من كبار أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي والسناتور المستقل بيرني ساندرز إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الجمعة، على تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية للولايات المتحدة لمصر، داعين إلى ضرورة مواصلة الضغط على السلطات المصرية لوقف انتهاكات حقوق الانسان.

كما وجهت أكثر من 20 منظمة حقوقية ومراكز أبحاث أمريكية ودولية رائدة النداء نفسه، مؤكدة أن وقف أو تعليق بعض المساعدات قد تدفع السلطات المصرية إلى “إجراء تحسينات حقوقية محدودة، وإن كانت غير كافية”.

ورغم أن مصر تُعَد حليفًا استراتيجيًّا لواشنطن في المنطقة، فإن التقارير السنوية لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان اتهمت السلطات المصرية مرارًا بارتكاب انتهاكات حقوقية شملت القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، واحتجاز الآلاف من السياسيين والصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق السياسيين وقمع وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن وثائق أمريكية سرّية مسرَّبة في إبريل/نيسان الماضي، أن مصر كانت تنوي تقديم ذخيرة مدفعية إلى روسيا، وهو ما نفاه مسؤولون مصريون ومتحدث باسم الكرملين. في المقابل، وافقت مصر على تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لنقلها إلى أوكرانيا.

وقال خبراء حقوقيون مصريون لموقع (ميدل إيست آي) إن المحاولات الظاهرة لتخفيف الحملة على المجتمع المدني جاءت في الوقت ذاته الذي قامت فيه السلطات المصرية بمزيد من الاعتقالات واستهداف المعارضين.