الجبهة الشعبية – القيادة العامة: رفضنا المشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين بسبب استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية.

منظمة الصاعقة الفلسطينية: رفضنا المشاركة في اجتماعات العلمين بسبب رفض السلطة الإفراج عن المعتقلين والمقاومين بالضفة.

القيادي في حركة حماس زكريا معمر: نؤكد أن مطالب الفصائل المقاطعة لاجتماع العلمين محقة ومشروعة وهي مطالب كل الشعب الفلسطيني.