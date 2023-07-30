الجبهة الشعبية – القيادة العامة: رفضنا المشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين بسبب استمرار السلطة في الاعتقالات
30/7/2023
الجبهة الشعبية – القيادة العامة: رفضنا المشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين بسبب استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية.
منظمة الصاعقة الفلسطينية: رفضنا المشاركة في اجتماعات العلمين بسبب رفض السلطة الإفراج عن المعتقلين والمقاومين بالضفة.
القيادي في حركة حماس زكريا معمر: نؤكد أن مطالب الفصائل المقاطعة لاجتماع العلمين محقة ومشروعة وهي مطالب كل الشعب الفلسطيني.
المصدر : الجزيرة مباشر