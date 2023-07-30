الجيش السوداني يمشط أحياء في أم درمان وقوات الدعم السريع تطلق سراح أسرى (فيديو)

أعلن الجيش السوداني أن قوات شرطة الاحتياطي المركزي ومجموعة من القوات المسلحة بدأت عمليات تمشيط مشتركة لجيوب من سماهم “متمردي الدعم السريع” في سوق أم درمان وأحياء بيت المال، والعرب، والشهداء، الواقعة وسط مدينة أم درمان إحدى مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان).

ونشرت صفحة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك تسجيلًا مصورًا، وعلّقت عليه: “أسود قوات الاحتياطي المركزي جنبًا إلى جنب مع الجيش في عمليات تمشيط لجيوب التمرد في سوق أم درمان، بيت المال وحي العرب والشهداء”.

ودارت اشتباكات، اليوم الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي أم درمان وغربيها، غربي العاصمة الخرطوم.

وأعلنت غرفة الطوارئ ولجان المقاومة في منطقة الكلاكلة القبة أن الضاحية الواقعة جنوبي الخرطوم أصبحت منطقة غير صالحة للعيش، ودعت في بيان منظمات المجتمع المدني جميعها وعموم السودانيين إلى تقديم يد المساعدة لسكان المنطقة.

واندلع القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 إبريل/نيسان، وتركزت في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد.

الدعم السريع تطلق سراح أسرى

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع الأحد، إطلاق سراح أعداد من قوات الشرطة، أُسروا في مواجهات خلال الفترة الماضية.

وأفادت في منشور لها على فيسبوك بأن إطلاق سراح الأسرى “جاء بتوجيهات صدرت من قائد قوات الدعم السريع”، الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير باسم حميدتي.