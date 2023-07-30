“الحجر يبكي على حالهم”.. 5 أطفال أشقاء يعيشون دون أم ولا أب بمخيم في ريف حلب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الوضع المأساوي الذي يعيشه 5 أطفال أشقاء بعدما تم التخلي عنهم بمخيم (يازي باغ) في ريف حلب الشمالي على الحدود التركية السورية.

وقالت امرأة من المخيم، إن الأطفال الخمسة تم التخلي عنهم من قبل أبيهم الذي كان يعاني من مرض عضال، وأمهم التي قررت الزواج والرحيل لمكان بعيد.

وأضافت “قررت مساعدتهم، وتمكنت من إنقاذ حياة الطفل الصغير من الموت المحقق”.

وتابعت “إنهم صغار والحجر يبكي على حالهم، ولأني أعيش في المخيم أردت مساعدتهم في هذا الصيف الحار”، مضيفة أنهم لا يملكون من حطام الدنيا سوى هذه الخيمة القديمة التي لا تقيهم من الحر.

وقالت الطفلة الكبرى “نحتاج لكل شيء من أكل وشرب، ونحاول أن ندبر حياتنا يومًا بيوم بمساعدة سكان المخيم”.

من جهته أوضح أحد أعضاء وكالة إدارة الكوارث التركية (آفاد) أن حالة الأشقاء صعبة في ظل الحر الذي يجتاح المنطقة، مضيفًا أن الوكالة تبنت قضيتهم فور علمها بتفاصيل وضعهم، وقال “قمنا أولًا بتقديم المأكل والملبس لهم، وستقوم بمدهم بباقي الاحتياجات لاحقًا”، وأضاف أن العمل جار من أجل “تأمين مسكن آمن لهم”.

وتابع “الوضع العام في مخيم يازي باغ صعب جدًا في الصيف والشتاء، والوكالة يصعب عليها تغطية جميع احتياجات النازحين”.

وأحصت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، العام الماضي، ما لا يقل عن 58 مخيمًا في ريف حلب الشمالي، وقالت إن هذه المخيمات تضم قرابة 37 ألف عائلة، أي حوالي 209 آلاف شخص، من نازحين داخليًا من عموم المناطق في سوريا ولاجئين عراقيين.