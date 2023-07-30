المواصلات البحرية في إسطنبول.. رحلات ممتعة للسياح والمقيمين تربط شقي المدينة (فيديو)

تقع مدينة إسطنبول بين قارتين، يقسمها مضيق البوسفور إلى شطرين أوربي وآسيوي، وتحيط بها البحار من 3 جهات، وتنفرد المدينة بوسائل نقل بحرية تربط شطريها، تحمل الركاب والمسافرين والسائحين في رحلات منخفضة التكلفة.

تنتشر الموانئ البحرية على طول مضيق البوسفور وخليج القرن الذهبي، من أشهرها ميناء “إمينونو” و”كراكوي”.

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر في جولة الرحلات البحرية التي تنطلق من محطات عدة لتغطي المناطق الساحلية ضمن شبكة نقل متكاملة، وتقل عشرات الآلاف من المسافرين والسياح يوميًّا.

وتنطلق هذه المراكب في رحلات بحرية يومية مستمرة منذ عقود، وتتراوح مدة السفر بين 15 دقيقة وقد تزيد على ساعتين.

تفضل الأغلبية من المواطنين الأتراك الرحلات البحرية لمواجهة الازدحام المروري الشديد الذي تشتهر به إسطنبول، خاصة على الجسور الثلاثة التي تربط شطري المدينة، بينما يفضلها السياح للاستمتاع برحلات بحرية منخفضة التكلفة.

وأطلقت بلدية “الفاتح” مشروعًا لإرشاد السياح إلى كيفية استعمال المواصلات البحرية، بمساعدة 400 طالب متطوع في 6 مناطق مختلفة بالبلدية.

وقال أحد الطلاب للجزيرة مباشر، إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو مساعدة الطلاب على ممارسة اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية والروسية وتطويرها، وفي الوقت ذاته العمل على مساعدة السياح، مضيفًا “أنا في الحقيقة سعيد بهذه التجربة لمساعدة السياح”.