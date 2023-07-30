جولة تنقل معاناة مرضى الكلى في تعز وسط ارتفاع درجات الحرارة وشح الإمكانيات (فيديو)

في مستشفى الثورة وسط مدينة تعز اليمنية، اصطف عدد من المرضى، لأخذ دورهم في عمليات غسيل الكلى، وسط حرارة الجو وما تسببه من معاناة للمرضى.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة مرضى الكلى مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، إذ لا يُسمح للمرضى إلا بشرب كمية من الماء تكون أقل من نصف لتر في اليوم، حيث إن أي زيادة في كمية الماء تعود على المريض بالضرر.

تسعة أعوام من الصراع التي أنهكت #اليمن

حوالي ثلثي اليمنيين لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية أو الحد الأدنى من الغذاء أو المأوى.

شاهد فيديو الحماية الصحية في اليمن https://t.co/JXgTOnkwdQ@WHOYemen@UNHCRYemen — UN Yemen (@UNinYE) June 4, 2023

وقال أحد المرضى وهو ينتظر دوره في عملية الغسيل، إنه يعاني في فترة الصيف حيث لا يُسمح لهم إلا بشرب أقل من نصف لتر من الماء يوميًّا، مشيرًا إلى أنه يقوم بعملية الغسيل مرتين في الأسبوع.

وقال والد مريضة يرافقها للعلاج في مستشفى الثورة في تعز، إنه قادم من مديرية المخا في رحلة تستغرق ما بين 4 و6 ساعات، متحدثًا عن المعاناة التي يجدها في القدوم مع ابنته في رحلة تمتد ساعات وهي مريضة.

معاناة المرضى في اليمن

وتسببت الحرب في اليمن في تدمير العديد من المرافق الصحية وتضررها، حيث لم يعد يعمل سوى نصف القطاع الطبي، ويعاني معظم اليمنيين صعوبة في الحصول على رعاية صحية، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وبعد 8 سنوات من النزاع، أضحت الأسر عرضة لانتشار الأمراض المعدية بسبب النزاع والتهجير. وبنهاية عام 2022، كان أكثر من 17.8 مليون شخص، بينهم 9.2 ملايين طفل، يفتقرون إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 13 مليون طفل.